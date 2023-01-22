芬蘭最新研究發現，每周享受大自然3至4次的民眾，使用血壓藥的機率低了36%，使用身心藥物、氣喘藥物的機率也有所降低，推斷享受大自然或許能減輕服用焦慮、憂鬱、高血壓、氣喘、失眠等藥物的機率。

綠地與健康之間的關聯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，芬蘭研究人員16日在《職業及環境醫學期刊》（Occupational & Environmental Medicine）刊登研究成果，研究人員分析2015至2016年間，芬蘭健康與福利研究所（Finnish Institute for Health and Welfare）針對包括赫爾辛基（Helsinki）在內等三大城、共7321名成人進行的問卷調查結果，這份問卷主要分析受訪者每周前往住家1公里內綠地、藍色空間的次數，以及使用精神藥物、血壓藥、氣喘藥物的習慣。問卷中的綠地包括樹林、院子、公園、墓地、荒野、草原、濕地、動物園等；藍色空間包括湖泊、河流、海洋。

研究發現，每周拜訪3至4次大自然環境的民眾，使用血壓藥物的機率降了36%，使用精神藥物的機率降33%，使用氣喘藥物的機率降26%。

不過未參與這項研究的北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）自然資源學院副教授拉森（Lincoln Larson）表示，這份分析只能呈現探訪大自然與用藥機率之間的關聯，但無法確定是否就是因為靠近綠地、或運用大自然導致使用藥物的機率降低。

研究共同作者、芬蘭健康與福利研究所資深研究員圖魯寧（Anu Turunen）表示，「當衡量是否接近綠地、以及如何積極運用綠地對健康帶來的好處時，身體活動被認為是關鍵的調節因素。」

值得注意的是，這份研究也分析了在家就能看見綠地的受訪者與使用藥物的關聯，研究發現光是在家「觀看」似乎不會減輕用藥機率。

曾研究公園如何影響城市居民幸福感的拉森表示，光是「看」並不會改善，必須要「沉浸」在裡頭。