64歲香港男星梁家輝早年與劉德華一起跑龍套，曾演過周潤發的打手，之後他拍攝電影《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，成為史上最年輕得主，他與張曼玉合作《愛在別鄉的季節》奪下金馬獎影帝，演技實力備受肯定；在影壇數十年梁家輝沒有傳出什麼緋聞，他老婆是電台製作人，兩人生下一對雙胞胎，婚姻恩愛令人欣羨。

梁家輝曾遭影視圈封殺，擔任電台製作人的江嘉年偶然聽說梁家輝的遭遇，於是打電話給梁家輝問他願不願意參加廣播劇的錄製，回憶當時情景，梁家輝說「終於有工作了，我還能不願意麼？同時我也很驚奇，這個女人夠大膽的，是香港唯一敢給我工作的人。」江嘉年外型並不出色，卻讓梁家輝一見鍾情，不過當時她已有男友，梁家輝只能將這份感情放在心裡，之後江嘉年分手，梁家輝立刻追求，終於抱得美人歸。

兩人戀愛期間經濟拮据，梁家輝在江嘉年生日時請她喝咖啡，意外發現咖啡店價格便宜，沒想到最後才真相大白，是江嘉年擔心他沒錢又不想失了他的面子，提前和店裡打招呼，只要他來消費一律五折價，剩下的錢會由她補上，令梁家輝深受感動。他們交往半年後準備結婚，當時梁家輝帳戶只有8千元港幣（約32,000元新台幣），於是兩人決定一切從簡不辦酒宴，新婚之夜梁家輝問妻子：「嫁給我覺得委屈嗎？」妻子回答：「不覺得，我相信你以後是不會讓我傷心的。」這讓梁家輝立誓不管將來如何，永遠不能辜負身邊這個女人。

梁家輝女兒曬出一家四口合照。（圖／nikkiechleung Instagram）

婚後兩人生下雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie），結婚35年婚姻依舊甜蜜，他曾表示受父親影響，認為婚姻就是一生一世，即使江嘉年身材不再苗條，梁家輝仍表示老婆是最美的，讓不少人羨慕。