對很多IPC業者來說，2022下半年因缺料緩解而大爆發的出貨潮，才剛開始而已。

這一波IPC榮景，其實要追溯到2021年初，當歐美地區逐漸解封的時刻，許多在2020年因疫情被壓抑的工商業甚至政府基建的需求，終於獲得了釋放。因此，儘管當時各國企業差旅往來尚未恢復正常，但嗷嗷待哺的需求，早已透過線上會議的管道釋出，位居台灣的IPC業者訂單開始如雪片般飛來。

缺料禍延逾兩年

當時研華、樺漢、凌華等年營收逾百億的IPC大廠，乃至於中小型廠如艾訊、安勤、廣積、振樺電、飛捷等，都宣稱已感受到客戶強勁的需求。猶記得2021年3月，研華董事長劉克振在法說會直呼「訂單史無前例的強勁」，凌華董座劉鈞也直言當時「是史上接單最佳紀錄，同比大增四到五成」，榮景可見一斑。

不過，大好之後還有大壞，就是禍延超過兩年的IC缺料、漲價潮。受到疫情導致海、空運以及全球IC生產線的不順，加上PC、車電需求大爆發，加乘效應之下，相當多的零組件面臨嚴重缺貨，交期甚至超過一年，因此，相對利基型的IPC業者需求遭排擠，成為搶料的弱勢族群，即便在手訂單爆滿，也只能把對客戶的交期不斷往後延。而廠商為了搶料各顯神通，除了不計價在現貨市場掃料之外，也紛紛尋求策略合作的大廠如鴻海、華碩、佳世達等奧援。

這樣的態勢，到了2021年第三季開始有了轉機。隨著解封效應發酵，PC遠距商機開始大幅降溫，部分零組件如面板供應舒緩，儘管多項IC零件仍然很缺，但對於部分IPC業者已有顯著效益。以振樺電、飛捷兩大端點銷售電腦（POS）為首的智慧零售業者，從2021年第三季起業績起飛，虹堡、連宇等電子支付系統品牌商的大單也展現出貨狂潮，單月營業額呈跳躍式成長，成為本波IPC族群業績表態的領頭羊，也帶動這些業者股價的大漲走勢。

不過，對於以工控、網通等垂直領域為主的廠商，缺料仍是一直到2022上半年左右業績的主要議題，缺料的項目像是PMIC、MOSFET、MCU、WiFi、網通晶片等，當時預估要到2022下半年才可望緩解。因此，像是近兩年辛苦拿下美系網通大廠大單的廣積，2022上半年的零組件缺口仍然高達五成，網通晶片的短缺讓其網安大單苦無料件出貨，幸賴工控、智慧零售業務出貨的提升才得以脫胎換骨，而且工控、智慧零售業務因專案性質高，也有效提升上半年毛利率。

直到2022年第三季，整體IPC族群業者的業績走勢基本向好，固然按照個別公司所涉垂直領域，以及接單的內容，營運成長強度有所區別，但整體欣欣向榮的格局相當確立，尤其第三季傳統旺季來臨，加上缺料進一步緩解，各家業者積壓在手訂單如猛虎出柙，再配合新台幣走勢因美國聯準會不斷地升息而重貶，第三季多數業者都繳出非常亮麗的財報，更不乏創下前所未見的歷史新高紀錄。

季報百花齊放

以龍頭大廠研華而言，2022年第三季合併營收逾186億元，EPS達4.1元，雙雙改寫歷史新高紀錄，累計前三季合併營收高達515.6億元，稅後盈餘逾82億元，已賺逾一個股本，EPS達10.59元；樺漢也不遑多讓，前三季合併營收逾831億元刷新紀錄，稅後盈餘超過14億元，已賺贏過去任何一年的全年實績，EPS達13.29元，其中，第三季合併營收361.21億元、EPS 6.15元，都是歷史紀錄。

振樺電雖以POS、KIOSK為主體，但併入了以工控、網通為主的瑞傳之後，成為IPC整合性大廠，2021下半年起，靠著智慧零售市場的起飛，以及瑞傳在美國市場的高成長，業績持續仰攻，直到2022年第三季登頂，單季合併營收達35.48億元，稅後盈餘3.21億元，一路超前進度，雙雙刷新歷史紀錄，單季EPS就達4.27元，前三季提前賺逾一個股本，EPS達10.41元。

廣積2022上半年靠工控自動化、智慧零售業務帶動營收獲利的成長超乎預期，第三季則在網通晶片大舉到貨之下，業績跳升，單季合併營收衝上18.78億元新高，EPS則大賺3.4元，累計前三季合併營收逾48億元，EPS突破7元，達7.23元，2022開年以來，營運表現一路超前進度，相當亮眼。

儘管廣積2022年合併營收成長率僅個位數，但主要是因為旗下的廣錠進入營運調整期，營收大幅收斂所致，但廣積個體IPC業務則跳躍式成長，下半年美系網通大單出貨之下，單月個體營收衝破6億元，雖毛利率略低，但經濟規模使整體獲利衝高，因此繳出跌破市場眼鏡的成績單。

其餘如飛捷、安勤、艾訊、立端、研揚、融程電、泓格、維田、鑫創電子等，不論單季或前三季均繳空前佳績，更不乏同比倍增或賺贏前一年者。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202301期》