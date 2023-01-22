三度拿下香港金像獎最佳女主角獎的女星惠英紅，2017年憑《血觀音》勇奪金馬影后，精湛演技受到業界人士與觀眾的青睞，演藝事業再度抵達顛峰，日前她獲封「年度非凡女性」，但其實過有段崎嶇的人生經驗，讓她憑著驚人毅力與決心從谷底翻身。

惠英紅上了陸綜《無限超越班》擔任導師一職，犀利幹練的形象深印在觀眾腦海，比如她直接對薛凱琪說：妳像個陶瓷娃娃」、「抓不住這個機會，妳就差不多了」，或是對遲到的范世錡說：「因為你的遲到，浪費了我們的時間」、「我拍戲45年一天都沒有遲到，我尊重我自己、人家才會尊重我，我62歲了，時間很寶貴。」雖然用詞嚴厲，卻讓人感受到話語的份量。

其實，惠英紅所有成就都是靠自己打拼來的，她曾在節目中談過自己童年，父親被人騙光了所有的錢，當時才3歲的她淪落到上街乞討、賣口香糖一直到了13歲，後來她去演戲，因為肯吃苦，成為了香港「首席女打仔」，但也落得一身病傷。

惠英紅經歷過最慘痛的時光就是香港武打片式微，使她失去大部分演出機會，因此陷入憂鬱曾一次吞下100多顆安眠藥，直到家人陪伴下才逐漸康復，至此不再執著武打戲，開始接一些小角色重新出發。

50歲那年她憑著《心魔》再一次獲得金像獎影后，當時惠英紅說：「所有的事情我都試過了，任何事都不可能再次把我打倒。」之後演出《幸運是我》、《血觀音》，在劇中力求多變的她，讓網友直呼這根本是怪物級別，同時得到一代影后章子怡盛讚：「惠英紅在我心裡是演技的神。」

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