國民黨2024人選備受各界關注，其中新北市長侯友宜頻被外界點名可披藍袍上陣，國民黨立委王鴻薇更表示，「不完全贊同初選」。不過，前立委沈富雄認為，辦初選是國民黨唯一的一條路，因為這樣才能讓黨內心服口服，不辦「說不過去」。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》表示，他認為侯友宜是被動的，因為侯「總不能突然說要選總統了」，而主動權則在黨中央手上，所以他建議，黨中央不要拘泥於到5月才啟動初選，反而可以早一點就啟動。

沈富雄接著說，國民黨現在是第一大黨了，應該要有韌性、且禁得起考驗，「你就不要怕，每件事都按照規局來，要辯論就辯論」，等這些事都做完之後就進行表決，支持贏的對象。沈富雄指出，這是唯一的辦法，沒有第二條路，而侯友宜其實也有覺悟，因為他的幕僚不久前曾說，請黨中央把初選的規格趕快訂出來。

而針對「不辦初選」相關說法，沈富雄直言不辦初選說不過去，他解釋，若不辦初選，朱立倫「哪有本事去挑人？又要用什麼方式選出人選？」沈富雄認為，唯有舉行初選，大家才不會對人選有意見，「初選是唯一的路」。