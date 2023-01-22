國民黨台北市前議員羅智強15日在臉書宣布，決定要參選立委。他表示，還沒決定要參選哪個選區，預計在農曆年後，就會做出最後決定。最近有一份最新的民調指出，對於羅智強宣布參選立委，有45％的民眾認為可以在「桃園」，同時也有26％的民眾認為可以在「台北市」以及有5％的民眾認為可以選在「新北市」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》19日對於「羅智強決定參選立委！你希望他去哪一區？」進行了網路民調，截至21日23時，已有近5萬人進行投票，有45％的民眾認為是「桃園」、有26％的民眾認為是「台北市」、有5％的民眾認為是「新北市」、有5％的民眾認為是「台中」、另還有18％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「強者就是要幫善者，支持到桃園幫忙，好壯大善良執政的張市長」、「身為桃園市民！支持...支持羅先生選桃園立委」、「羅先生表現很讚，那裡都好，他是非常好的人才」、「為了之後的市長，先成為立委為了桃園市民先打拼，先熟悉地方」、「台北才是真正的家，工作完回到家總是較溫暖」、「為市民服務哪一區都好，加油」。