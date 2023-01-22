台北市副市長李四川21日在臉書PO出拜年文，一家三口甜蜜入鏡，但這次因為兒子出現，反讓他成了配角，網友看到照片除了直呼，「好帥」，也稱父子倆長得實在太像了。此外，川伯的好人緣、高人氣也在這篇文章展現出來，不但有大量藍營人士前來拜年，且短短幾小時內按讚數就破了八千。

迎接兔年，李四川不單只在全家福拜年照留下「鴻兔大展，新年快樂」8個大字，還接連寫了「過年啦！祝大家新年快樂、玉兔迎福、兔年行大運、平安健康、順心如意」等吉祥話。

然而不少網友都把焦點放在李四川的兒子身上，驚呼「哇哇！兒子也是帥哥！」、「恭喜發財，長得也太像了吧」、「川伯鵝（兒）子長得很像川伯」、「大小四川也太像！」、「兒子是爸爸的翻版，祝川伯全家新年如意！」、「政壇上少見不爭不奪的優質人物川伯，祝福您以及全家人新年快樂心想事成。」

對於市政夥伴發的拜年圖，台北市長蔣萬安也馬上來祝福，「祝福川伯新年快樂，新的一年我們一起打拚」；國民黨主席朱立倫則表示，「祝福新年快樂、闔家平安、旺兔歲福」；另立委江啟臣、前立委柯志恩和多名藍營政治人物也來一同拜年、獻上兔年賀歲祝福。