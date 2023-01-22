歲末年終獎金發放，不少人第一件事會想滿足慾望，但在這之前必須先知道什麼該花，以及什麼不該花。暢銷書作家、房地產投資管理公司（Cardone Capital）執行長卡冬（Grant Cardone）分享4大理財原則，幫助他從年輕穩扎穩打的累積財富。

卡冬說，在他累積數百萬美元淨資產以前，花了20年的時間反覆試驗，過程中必須恪守紀律，盡可能投資能夠產生收入的資產，如今已經創立18家企業，並擁有1.2萬套房屋物件，有著源源不絕的被動收入。

第一、除非存了2倍的錢，否則不要砸大錢購物

卡冬身邊一些朋友賺了錢後，會買豪車、船舶，或是來個巴黎旅遊犒賞自己，但卡冬說，他給自己定一個規矩，如果想買名錶，甚至是房子，就必須存兩倍的錢；這也讓他不會過度支出，且有足夠時間反思是否真的有需求。

第二、能租就別買

在致富的過程中，卡冬只會買能夠增加現金流的物件，例如可以出租的房地產。

卡冬說，他從未買過任何能夠租得到的東西，例如住處、汽車，這讓他省下每個月更高的維護成本，他舉例，他在2012年賣掉房子，並租房近10年的時間，如此便擁有更多的錢來投資能增加收入的房地產。

即便如今，開的車還是用租的，且儘管價格更優惠，但租約絕不會超過2年，因為卡冬認為兩年會有很多改變，無法保證這輛車能一直符合他的需求。

第三、別為他人眼光而消費

一直以來，卡冬的目標都為家人創造能世代相傳的財富，這比買那些他不需要的東西更重要。因此儘管他買得起，但也不會為了吸引同齡人目光而消費，反而還會拿去投資，累積財富。即便是現在，他仍自認很節儉，盡可能的量入為出。

第四、只花被動收入

卡冬假設，若年收入有10萬美元，被動收入2萬美元，他只會花2萬美元以維持基本生活開銷。

這一切都需要嚴格遵循，可能不是用於每個人，甚至連他有時候也會想，為什麼如此努力工作，卻不能享受成果？不過卡冬說，「但也因為20年來的堅持，成功度過幾次嚴重的衰退和全球大流行」。