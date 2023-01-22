位於新北市蘆洲的湧蓮寺在2022農曆年除夕抽出國運籤，其中的「士籤」顯示，侯友宜有可能會在2023年獲得黨內提名，參加2024年總統大選，而侯當時也僅回應「好好做事」，如今湧蓮寺在21日深夜也抽出今年（2023）的國運籤，籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜。永遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」。

而湧蓮寺抽出國運籤的「士籤」為第77首，籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜。永遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，是一首下中籤。湧蓮寺也表示，「凡事都將否極泰來，漸入佳境！同時也別忘了幫自己與家人點燈祈福」。

同時湧蓮寺也在臉書上公告，在21日深夜11點30分會開始發放錢母，限量1000組，也歡迎信眾好朋友一起來參與，若民眾想要領取，務必提早到場，避免落空。不但如此，湧蓮寺也因應疫情，推出了「線上點燈」的服務，只要到湧蓮寺網站，選取自己想要的光明燈，廟方就可幫忙委託代辦，相當便民。