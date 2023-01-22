女子穿越無號誌路口，見1輛休旅車禮讓後，竟小奔跑要穿越路口，卻遭到外線車道1輛轎車撞到鞋子噴飛。

台北市南港區南港火車站附近一處無號誌路口，昨(21)日發生一起行人遭撞車禍意外，影名女子行經該處路口時，先是看左右無來車後，便直接穿越馬路，剛好遠處綠燈亮起，1輛休旅車行駛而來，發現女子後趕緊煞車停止，女子見休旅車禮讓後，便小奔跑的要通過路口，豈料，遭外線車道1輛轎車撞飛「鞋子噴飛」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」昨(21)日除夕分享1段57秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市南港區興中路與南港路一段287巷2弄路口，有女子穿越這處無號誌路口，她左看右看發現沒車，便選擇穿越馬路，而女子右手邊遠方的號誌正好由紅燈轉為綠燈，其內側車道1輛休旅車發現趕緊停下讓行通過，正當女子發現休旅車讓行後，便小奔跑的從路中央跑向對面，豈料，外線車道的1輛轎車疾駛而來煞車不及，女子整個人被撞飛，並且腳上的鞋子也噴飛。

影片一出，網友紛紛留言表示「成功是留給有準備的人，肇責是留給沒經驗的人」、「在台灣看到有人讓你絕對不要跑，請看著來車方向正常走就好」、「附近其實就有行穿線，很好奇這樣過馬路的習慣是？」、「在日本好像很少看到人在路中穿越的，台灣都直接穿越」、「最怕這種不看對向來車直直跑的，一台讓不代表後面都會讓」。