法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，前總統馬英九（左）出席法會之後，親自贈送現場民眾兔年的春聯。（鄭任南攝）

法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，前總統馬英九（左）出席法會之後，遇見往日的老朋友宏仁集團總裁王文洋（中）與兒子王泉仁（右），一同脫下口罩合影。（鄭任南攝）

法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，前總統馬英九（右）與副總統賴清德（左）均出席法會，於敲下法華鐘第108響之後，兩人雙手合十面露笑容一同離席。（鄭任南攝）

法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，前總統馬英九（右）與副總統賴清德（左）均出席法會，在法鼓山方丈果暉法師（中）帶領下於22日凌晨時分敲下法華鐘第108響之後迎接兔年到來。（鄭任南攝）

法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，前總統馬英九（右）與副總統賴清德（左）均出席法會，在法鼓山方丈果暉法師（中）帶領下於敲下法華鐘第108響之後，發表新年祝詞，兩人不約而同都期許兩岸的關係和平穩定。（鄭任南攝）

法鼓山在除夕夜舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」儀式，前總統馬英九、副總統賴清德與法鼓山方丈和尚果暉法師共圓第108響法華鐘聲。賴清德說，首先祈求俄烏戰爭早日結束，能夠讓烏克蘭的人民，離開戰爭的水深火熱之中，再者，疫情能夠早日結束，讓全世界的人民過正常的生活；三求印太地區、兩岸能夠和平、穩定發展。

尚果暉法師表示，法鼓山今年社會關懷主題是「福慧自在」，邀請社會各界一起修福修慧，大家平安健康；六度萬行即是以奉獻利他的心，來實踐修福修慧的種種方法，當以喜捨心、慈悲心來幫助他人時，我們自己的身心也會平安、健康、自在。

馬英九表示，希望今年海峽兩岸，當局都能夠對話取代對抗，以和解來消弭戰爭，希望兩岸能夠回到10年前，和平繁榮的狀態，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

賴清德表示，法鼓山每年除夕撞鐘，不僅是佛教界盛事，也是安定民心對社會、對國家非常有意義的一件事情，過去馬總統在任時每年都參加，蔡英文總統就任之後也每年參加，但今年蔡總統因為國事繁忙，不刻出席，所以他代表總統前來參加盛會。