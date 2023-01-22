法鼓山在除夕夜舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」儀式，前總統馬英九、副總統賴清德與法鼓山方丈和尚果暉法師共圓第108響法華鐘聲。賴清德說，首先祈求俄烏戰爭早日結束，能夠讓烏克蘭的人民，離開戰爭的水深火熱之中，再者，疫情能夠早日結束，讓全世界的人民過正常的生活；三求印太地區、兩岸能夠和平、穩定發展。
尚果暉法師表示，法鼓山今年社會關懷主題是「福慧自在」，邀請社會各界一起修福修慧，大家平安健康；六度萬行即是以奉獻利他的心，來實踐修福修慧的種種方法，當以喜捨心、慈悲心來幫助他人時，我們自己的身心也會平安、健康、自在。
馬英九表示，希望今年海峽兩岸，當局都能夠對話取代對抗，以和解來消弭戰爭，希望兩岸能夠回到10年前，和平繁榮的狀態，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。
賴清德表示，法鼓山每年除夕撞鐘，不僅是佛教界盛事，也是安定民心對社會、對國家非常有意義的一件事情，過去馬總統在任時每年都參加，蔡英文總統就任之後也每年參加，但今年蔡總統因為國事繁忙，不刻出席，所以他代表總統前來參加盛會。
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