台北市大龍峒保安宮依往例，在除夕夜抽出4支公籤，代表新年國運以及商業、農牧、漁業等行業的運勢。（杜宜諳攝）

台北大龍峒保安宮21日子時舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向神保生大帝擲笅抽國運籤，預測兔年運勢，包括新年歲君、生理、五谷及海冬等4支靈籤。最後抽出國運籤為第52首靈籤，像是百業即將復甦，但前方狀況不明朗，待風浪漸漸平息後再出發，做什麼打算都要停一下，三思後行。

每年除夕大龍峒保安宮都會進行平安祈福撞鐘儀式，今年保安宮將徹夜開放民眾參拜。23時進行祈福撞鐘儀式，敲響108響鐘聲，意味覺醒眾生百八煩惱，民眾在杳杳鐘聲中迎接新年。

保安宮也會舉行新春賀正法會，待法會圓滿，向主祀神保生大帝擲笅，依其指示抽出「公籤（俗稱國運籤）」，包括新年歲君籤可預測整年運勢、生理籤主商業、五谷籤主農牧、海冬籤主漁業，共4支靈籤，提供信眾作為今年行事之參考。

國運籤抽出第52首靈籤，內容為「一心雖急馬行遲，扁舟欲渡遇風時。等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移。」負責解籤的世新大學中文系教授林恕全表示，雖然心很急，百業看似復甦，但現在前進會有狀況，前方風浪不明確，所以要等待一下，一陣子、半個月都可能，待風浪漸漸平息再出發，過程終究會平順，有什麼打算多三思後行。

生理籤為「勸君改行禮金容，寶灶頻添好香濃。災禍不除祥不至，宜先急掃此塵空。」林恕全表示，做生意的人改變品行，或許以前做生意手段不道德或用人不妥，需要檢討，好好懺悔，在香爐裡面燒好香，懺悔惡事，災禍才會減除，讓福報吉祥慢慢累積。

五谷籤為「滿園雨雪落霏霏，葉落山林樹影稀，若問何時花正發，也應守得到春暉。」林恕全說明，此籤正好與耕種、花卉相關，下雪對農夫來說很棘手，恍恍惚惚不是適合耕種的時節，至於何時開花結果？大概在春天時要把握時機，就算本來不是農業相關要投資也要把握春天的機會。

海冬籤為「性質原來騎駿馬，今朝卻換此駑駘。欲知善惡須知相，伯樂分明為主裁。」林恕全解釋，雖然籤詩內容提到馬，但可改為漁船、捕魚相關設備，意思是原本的馬是千里神駒，結果換成很遲鈍的馬，所以要當伯樂，辨認哪隻是駿馬、哪隻是劣馬，無論是漁業設備或養殖相關，都要好好做選擇。