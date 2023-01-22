Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度兔年，從小年夜開始到大年初六（1／20起至1／27），每天下午1點以及下午6點播出兩檔兔年新春特別節目「兔GETHER FOREVER」，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm新春特別節目「兔GETHER FOREVER」除夕由TRASH跟魏嘉瑩主持，五個人接力挑戰兔年吉祥話，小魏說「happy兔you」，貝斯手博文跟聽眾說「nice兔meet you」，吉他手頤原祝大家都好運用不完，「兔be continued」，主唱阿夜祝聽眾新的一年事業財運「兔the top」，鼓手魁剛則笑說祝大家「年夜飯吃到兔」。

過年期間難免會遇到親戚長輩的問候，小魏說當然，她很常被問有沒有交男朋友，她都用一個答案通殺所有長輩提問，她都會說：「太多個了，不知道要怎麼選？」她覺得很神奇，每次這樣回答後長輩都不會再問。

TRASH吉他手頤原提到，他感觸最深的是從領紅包的年紀到了要包紅包給晚輩的歲數，而遇到最棘手的婚姻問題，頤原都會反問長輩：「那我結婚你要包多少？」長輩就會自動閉嘴了。主唱阿夜表示，都沒人問他婚事，長輩很關心他的刺青，每次過年都會詢問他有沒有新的刺青，有些親戚真的因為他有了想刺青的念頭，鼓手魁剛幽默表示，是因為阿夜看起來太兇所以親戚才不敢亂問。