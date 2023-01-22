（鄭任南攝）

前總統馬英九（右）與副總統賴清德（左）均出席法會，在法鼓山方丈果暉法師（中）帶領下於22日凌晨時分敲下法華鐘第108響之後迎接兔年到來。（鄭任南攝）

（鄭任南攝）

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法鼓山21日於除夕夜舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，重達25公噸的法華鐘由四位弟子執行撞鐘，自晚間九點50分開始第一響鐘聲，至凌晨跨年敲下第108響鐘，由前總統馬英九及副總統賴清德等各界嘉賓在方丈和尚果暉法師率同信眾共同圓滿。當晚許多信眾在夜色中抵達法鼓山，依序在各個鐘響間雙手合十圍繞著法華鐘祈福，領受法華鐘上刻著的大悲咒與法華經代表整體佛法給予的祝福，共同學習諸佛菩薩的慈悲與智慧，開啟兔年新的人生旅程。