今年農曆春節適逢總統大選年，新北市長侯友宜被視為藍軍最熱門人選。命理師小孟老師以塔羅牌中的「權杖國王」來看侯友宜2024年的運勢，他解讀，國王牌就是登基的意思，侯友宜在2024年蠻有機會可以登大位。而候昨天也有回應，一直以為國為民做事為主。

針對2024年入主總統府的機率，國民黨台北市議員徐巧芯21日在政論節目《新聞大白話》中幫侯友宜抽出36計中的「李代桃僵」。小孟老師解讀「李代桃僵」，意思就是，如果侯友宜可以代替藍的主席，就可以超前部署自己的位置。也就是說，侯友宜的聲望在2023年、2024年非常好，而且應該會超越「那個」。徐巧芯好奇問，「超越那個？」小孟老師回應表示，「朱」。

徐巧芯接著再幫侯友宜抽出一張塔羅牌中的「權杖國王」。小孟老師指出，這個牌是國王牌，而且是「權杖國王」，國王是很好的牌，也就是登基的意思，代表侯友宜蠻有機會可以登到大位。

至於副總統賴清德的運勢，則由主持人幫忙抽出第16計的「欲擒故縱」，小孟老師指出，欲擒故縱就是要以退為進，也就是說，「我假裝我不要，其實我想要」。他覺得，賴清德現在有點不出聲，但接下來就會開始一直出聲了。主持人再幫賴清德抽出一張塔羅牌，抽到太陽牌的正位，小孟老師解讀，賴清德其實很想要把民進黨重新洗白，但沒有辦法完全做到，因為派系在整合上會有問題。

另外，民眾黨主席柯文哲的運勢，則由民眾黨台北市議員黃瀞瑩幫柯文哲抽出31計的「美人計」，柯文哲就是要運用身邊的人，若能請年輕的美女來幫忙，會拉抬蠻高的。