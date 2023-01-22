來自馬來西亞的陳勢安為了準備演唱會，今年待在台灣過年，他在接受時報周刊CTWANT專訪時，至迪化街的年貨大街體驗台灣年味，並到霞海城隍廟參拜，他過去就有耳聞霞海城隍廟很靈驗，此次首度來拜拜，除了祈求演唱會門票大賣，也不免俗向此地最有名的月老祈求姻緣，表示自己雖然是嚮往自由的雙子座，但如果能談場戀愛也是很棒的事情。

參拜完眾神後，陳勢安拿著城隍爺御守過香爐。（圖／焦正德攝）

陳勢安在廟方人員的帶領下，先是點香拜天公，在心中默念姓名與出生年月日，請天宮幫忙保佑，笑說希望天公能保佑演唱會門票賣光光，以及讓他中威力彩，接著他陸續參拜城隍爺、月老、義勇公、城隍夫人及菩薩，並拿著城隍爺御守過香爐，最後將金紙放到金紙箱，結束整個拜拜的流程。

單身多年的陳勢安想把「我單身我驕傲別催婚」的紅包送給媽媽。（圖／焦正德攝）

拜月老需要鉅細靡遺地描述對方的條件，但陳勢安表示很難形容對方是怎麼樣的人，「我在讀書時跟很多男同學都會討論理想型，講了很多種類型，結果戀愛的時候跟之前說的完全不一樣，後來覺得要看感覺還有跟對方的互動，就讓月老來幫我決定吧！」單身多年的他在逛年貨大街時，找到了寫著「我單身我驕傲別催婚」的紅包袋，搞笑說要包給媽媽，坦言除了家人，就連歌迷也會催婚，他本人則是對感情抱持順其自然的態度。

陳勢安家庭氣氛融洽，愛放閃的爸媽成為他的工作素材。（圖／焦正德攝）

不過陳勢安也曾想過要早點結婚，因為爸媽很早就生他，以前媽媽帶他去市場時，大家都以為媽媽是他的姊姊，「我就覺得如果要小孩像我弟弟妹妹，那就要早點生，但現在（年齡）已經過了！」他也分享爸爸媽媽平時相當恩愛，最大的樂趣就是一起出去旅行，而且很愛穿情侶裝，並擺韓國最流行的POSE，在家庭群組不停放閃，讓他笑說：「我現在如果要拍一些跟情侶有關的東西，都會看我爸媽的照片，惡補一下！」

儀式感十足的陳勢安也在年貨大街物色想買回家的小零食，希望讓家裡更有過年氣氛，提到去年因為疫情，第一次沒有回家團圓，只能待在台北，與兩隻狗狗一起跟家人視訊吃年夜飯，幸好去年夏天時回大馬演出，見到了好久不見的家人，被問到最想念家鄉的什麼食物？他馬上回答是榴槤，更說一到機場，媽媽就把他載到榴槤莊園，讓他大快朵頤。

今年自己待在台灣過年，陳勢安至年貨大街挑選零食．希望為家中增添年味。（圖／焦正德攝）

提到家鄉的過年習俗，陳勢安表示家中習慣初一一定要早起，家人會打扮好後才出房間，並說大馬的習慣是只要還沒結婚都可以領紅包，打趣說：「我覺得滿賺的！回去遇到我的同學，他已經結婚了，我可以很不要臉的請他給我紅包！」不過他還是會回包紅包給爸媽，「透過這個紅包謝謝爸媽支持我，也想讓他們安心，看到紅包會覺得兒子過得還不錯。」

雖然馬來西亞的習俗是沒結婚就能領紅包，但陳勢安仍會包紅包給爸媽，讓他們能安心。（圖／焦正德攝）

農曆年過後，陳勢安將全心準備3月19日於Zepp New Taipei登場的演唱會，預告會演唱新歌及經典歌曲，他先前暌違多年與畢書盡（Bii）合體演唱〈勢在必行〉，看到很多歌迷在台下邊唱邊哭，讓他相當感動，問及相隔多年與Bii合作是否會緊張？他表示：「不會緊張，反而很期待，一個人唱〈勢在必行〉跟兩個人唱的力量很不一樣，很驚訝我們的默契依然還在，我們都很棒的完成表演。」

陳勢安先前久違與畢書盡合體演出，驚訝兩人默契依舊。（圖／翻攝自陳勢安臉書）

熱愛健身的陳勢安在參加《全明星運動會3》後更加積極鍛鍊，大呼：「《全明星》後我真的被氣到！非常高的有氧量把我所有肌肉消耗掉，看起來就很乾癟，決定重新做一次增肌！」目前他的身材已經恢復到理想狀態，並說演唱會的服裝會有小巧思，至於是否考慮在台上直接脫衣服？他笑說：「之前看過炎P（炎亞綸）、周興哲的演唱會，一瞬間就脫掉了，我就坐在台下正前方，滿震撼的，我考慮一下！」

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場地提供：埕米峰

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參加《全明星3》後陳勢安更積極健身，打算在演唱會服裝上帶給大家驚喜。（圖／翻攝自陳勢安臉書）

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