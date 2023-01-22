李佩甄、夏語心一同主持八大《就醬開運吧》，在節目中與眾多命理老師從風水上下手替大家消災解惑。佩甄直言覺得很幸運，一直能接下這樣節目主持超過十年時間，虔誠如她每年過年全家一定都會去慈祐宮跟行天宮拜拜，「慈祐宮是點燈跟安太歲，也會去把去年的平安符化掉、換新的，如果不換新的就繞香爐三圈；行天宮則是固定去拜拜，許願跟還願。」

迎接新年到來，佩甄、夏語心，以及《就醬開運吧》中的奇門遁甲師黃濤，特別傳授時報周刊CTWANT讀者簡單的招財開運方法，「今年是八運九運氣的轉換，九代表南方，過年期間在家中南方高處安全的的位置，放一杯溫水，杯子裡面放九枚五十元的金密，連續放九天即可」，老師特別提醒最好是除夕或是初二，氣比較多的時候放，且一定要放在正南方，不然就會沒效。

迎接新的一年，佩甄、夏語心及奇門遁甲師黃濤特別傳授讀者簡單的招財開運方法。（圖／莊立人攝）

黃濤老師也說：「過年時間挑中午出門的話，往南走路九百公尺、開車的往南方走九公里，路上有看到看到宮廟就可以去拜一下，可以增加一整年的運勢。」聽到老師這樣說，佩甄打趣表示：「如果往南走剛好遇到香奈兒，可以順便進店買個包包嗎？」老師也幽默回應：「很可以。」

提到過年開運，夏語心透露某次返鄉過年，媽媽特別交代全家大年初一要早點出門，「一早九點叫我起床，然後不能說話，大家就這樣默默地集合前往附近的區公所，一起手牽手抱著柱子抱一分鐘，吸正氣開運」，她笑說一家人穿著紅色衣服抱著柱子的景象，至今仍是非常難忘。而年節期間夏家除了要吃長年菜，媽媽也交代桌上不能有苦瓜跟水蓮，不然會很「可憐（台語）」，還要在家裡醒目的地方放木炭，今年就會一直「賺」。而有著十年以上命理節目主持經驗的佩甄，則驚呼完全沒聽過這些習俗，讓夏語心笑說：「我媽走得太前面了。」

佩甄認為「吸陽氣」很重要，因為這樣才能吸取正能量。（圖／莊立人攝）

至於每年農曆新年，佩甄說：「我們就是傳統大家庭，除夕要回沙鹿老家過年拜拜，去甘露寺拜完拜再去拜年。王家不包紅包，婆婆有九個、公公有七個兄弟姊妹，親戚加起來就有七十多人，除夕跟公公、大年初一跟婆婆，過年就是不停地拍照跟親友聊天，一直在記長輩是誰？小孩多到爆炸。」年節氣氛非常熱鬧。

佩甄提到從前大年初二一定會回東港娘家團圓，近幾年則是改為家族旅遊，「以前會回東港，由於娘家人太多，光是小朋友就超過二十幾位，發起紅包來陣勢驚人，「有一年還有SNG車來拍我們發紅包，結果胡瓜大哥看到，之後跟小禎也包一台遊覽車跟我們一起回娘家」。她笑曝當時景況，因為巷子太小，遊覽車太大，結果車子卡在媽祖廟口進退兩難，「瓜哥還在車上一直跟民眾揮手，好多人幫忙挪車」，還好熱情的鎮民們出來幫忙指揮交通，順利解決了這場意外交通狀況。

夏語心家過年桌上不會有苦瓜跟水蓮，否則會很「可憐（台語）」。（圖／莊立人攝）

受訪中佩甄的手機鬧鐘響起，提醒她「吸陽氣」的時間到了，雖然外面飄雨沒有太陽，佩甄說：「台灣真的太潮濕，有太陽一定要出去曬太陽，吸取正能量，沒有太陽就去吸貴人的氣，找很有能量的人、貴人，有德望之人，像是偉忠哥、曾國城城哥、瓜哥，或是家中長輩，拿千元大鈔跟他交換也可以，放在皮夾不要花掉。」笑說長輩可能就會直接當紅包給你。

而她也透露，農曆年初五將會跟著公婆一起，全家去日本廣島旅遊會去廣島，佩甄說每年都會三代同堂一起出門，今年是公公提議去廣島沒去過，更笑說景點冷門，飛機也很好訂，廣島燒、牡蠣都帶不回來正好免帶伴手禮，至於過年發紅包，說員工加上晚輩、長輩，「認真算起大概要包個一百包吧，全部加起來有六位數」。

《就醬開運吧》曾請到啦啦隊女神林襄，為她開設的美甲店看風水。（圖／八大提供）

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