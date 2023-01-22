許多年輕人過年返鄉，最討厭的就是遇到喜歡問東問西的親戚，從收入問到女朋友，甚至連大學念什麼科系都能問，對此雷丘律師就曾在臉書分享梗圖，提到親戚對於各個科系的態度與反應，讓不少大學生點頭如搗蒜，相當認同。

網友在《Dcard》分享雷丘律師的梗圖，並表示自己就遇過類似狀況，有心理系學生回答自己科系後，立刻被親戚問「那你猜猜我現在心裡想什麼」，相當無言。

此外還有許堆科系親戚都有刻板印象，例如念法律系，就會被酸「現在律師很好考吼？」；資訊系被笑去當工具人；中文系被嗆「誰不會中文啊」；新聞系親戚也酸「當狗仔是不是很賺」；設計系甚至還會被要求簡單幫忙畫張設計圖。

不少台大學生更表示，「藥學系」應該是最慘的，曾有人回答親戚自己念藥學系時，對方立刻擺出匪夷所思的樣子，詢問「念到台大還只能去藥局包藥哦」，還有其他親戚反應是「包藥也要學喔？」、「不就照著藥單拿一拿，丟進機器封裝」、「不如去念私立電機，薪水高得多」，搞得自己都不想再回話。