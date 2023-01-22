今（22日）日大年初一國道發生嚴重車禍！大年初一清晨5時許，國道一號苗栗-頭屋段發生2死9傷火燒車事故，其中統聯客運追撞一輛轎車後當場燃燒，造成統聯司機、轎車女乘客喪命。目前該路段排除車流恢復正常，而遭追撞的轎車駕駛自行逃出，目睹坐在車上的妻子因逃生不及當場被燒死。

今（22日）日大年初一國道發生嚴重車禍。(讀者提供)

今晨國道國道一號北上127公里、苗栗-頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。

車禍發生後統聯客運及前方自小客車隨後起火燃燒，統聯客運車上要去機場的21名旅客即時疏散，但統聯客運司機及被追撞的自小客車女乘客因夾在車上逃生不及當場燒死，總共造成2死9傷。目前事故路段排除車流恢復正常。

警方初步調查，第一部肇事車輛駕駛疑似酒駕，自撞外側護欄後引發後續追撞，肇事駕駛酒測值為0.34。

據「ETtoday新聞雲」報導，遭統聯追撞的蔡姓駕駛指出，事發當下他看到前方有一輛打橫的轎車，因當時車速約80公里左右，他已經煞住，但後方統聯客運反應不及追撞。蔡姓駕駛表示，車輛遭追撞後就開始起火燃燒，他當場自行爬出逃生，但他的妻子也在車上卻因逃生不及喪命。