汪小菲去年底公開認戀張穎穎，沒想到日前女方自曝已經分手，如今卻被發現兩人似乎都在安徽，似乎是要積極挽回前女友，這讓張蘭揚言要斷掉對兒子的所有金援，而原本年初預告「來台北過年」的他，昨（20日）開直播時透露初五要去北京爬山，疑似取消來台計畫。

汪小菲日前與公司3名員工聯合開直播時，當下向所有人說道「那你們都跟我回台北吧」，預告要到台灣過春節，眼見這趟行程勢在必行，卻被母親張蘭連忙阻攔，表示極度擔憂兒子恐怕回不來，昨(20日)汪小菲開直播時，透露麻六記業績攀升，不僅會包紅包犒賞員工，還表示初五要帶所有人去北京爬山，甚至訂了高檔飯店一同聚餐，相較日前揚言「要來台北過年」，似乎又再度食言了。

原本答應過年要陪張蘭吃火鍋的汪小菲，如今被網友發現與張穎穎都在安徽，似乎為了挽舊愛而對母親食言，此舉讓張蘭相當不滿，在直播時當着8萬多人面前，宣布停掉汪小菲所有的卡，揚言要斷掉對兒子的金援，更撂下狠話：「我也没輒啦」，加上先前汪小菲揚言要來台灣過年，似乎讓她早已難以吞忍兒子多次作對的行為，因此當汪小菲昨天主動連線直播間時，始終不見她的人影，看來至今怒氣未消。

張穎穎先前坦承對汪小菲多次提分手，還將男方的暱稱改為「纏人精」，更心死寫道：「我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧」，似乎受不了對方死纏爛打的行為，不過如今卻被發現兩人都在安徽，感情世界讓人霧裡看花。