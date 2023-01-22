巴西足球明星阿維斯（Dani Alves）身陷性侵疑雲而形象重挫，他上周末在西班牙遭到警方逮捕，一位女子指控被他在巴塞隆納的夜店性侵，並有一位證人，法庭裁定羈押不准保釋。情況對阿維斯很不利，如果上訴被駁回，他將被關押數周或數個月之久，直到開庭審判為止。

39歲的阿維斯目前效力墨西哥超級聯賽Liga MX的國立自治大學隊，案發之後球隊宣布與他解約。西班牙近年擴大性犯罪的定義，一句騷擾言語都有可能入罪，嚴重的暴力性侵犯刑期最高為15年。阿維斯否認一切指控，妻子也出面為他喊冤，

阿維斯是巴西國家隊的主力右後衛，出征過3屆世足賽，2019年取代內馬（Neymar）成為隊長，率領森巴軍團勇奪美洲盃冠軍，以及2021年東京奧運金牌。他在國家隊出賽126場是史上第2，包括去年的卡達世足。阿維斯2008年至2016年效力西甲名門巴塞隆納，當時他是史上身價第3高的後衛，後來又於2021年底回歸，加上他效力過法甲巴黎聖日耳曼，他和梅西（Lionel Messi）、內馬、姆巴佩（Kylian Mbappe）都當過職業聯賽的隊友。

巴薩總教練哈維（Xavi）例行媒體會被問及此事時表示：「很難評論阿維斯目前的情況，我十分震驚，司法系統將會履行他們的責任，我們不能介入。我為他感到難受，因為我很了解他。」葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）也被告過性侵，纏訟10年擺脫官司之後，比賽時偶爾還會遭到女權團體聚集對他嗆聲。

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