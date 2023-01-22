過年許多人會玩刮刮樂，竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，在機械運輸界位列亞洲前3，富可敵國，昨天除夕帶一家妻小及老母親玩刮刮樂，豪灑252萬買70本2000元刮刮樂，誓言要把大獎賓士開回家。

胡漢龑在公司臉書粉專分享，全家21日到新竹縣湖口鄉的雙喜公益彩券行一口氣買了20本2000元的刮刮樂，想把頭獎2000萬元及賓士帶回家，「哪邊跌倒就從哪邊爬起」，加上前面買了50本刮刮樂，他一共買70本，以一本18張計算，70本價值252萬元。

胡漢龑一口氣買了20本2000元的刮刮樂，只刮到大獎10萬。（翻攝自啟德機械起重工程-股公司FB）

20本刮刮樂刮下來，胡漢龑都沒刮到頭獎2000萬元、賓士及3萬元以上現金，直到母親的好運加持，終於刮中10萬元，忍不住笑「說好的賓士，說好的頭獎呢？」

胡漢龑表示，最後20本刮刮樂全都做公益了，「但是我很開心，就買了9萬多元的（大樂透），沒關係，中了一半做公益，好不好！」而灑大錢玩刮刮樂的超狂舉動讓網友們紛紛留言：「胡老板的生活，就是這麼樸實無華且枯燥」、「感謝老闆讓我們知道不能買彩券」、「花一台賓士的錢刮賓士的男人」。