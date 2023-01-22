民進黨立委高嘉瑜因日前砲口對內引起基層黨員不滿，綠營支持者甚至醞釀要將票投給美女醫師吳欣岱，寧送掉一席立委也要把高嘉瑜給拉下。而近日開始展現「乖乖牌」一面的高，除夕在臉書向粉絲拜年，意有所指地說「人生就像一杯茶，會苦一陣子，但不會苦一輩子。」

九合一選舉後，大敗的民進黨開始抓戰犯，高嘉瑜、台北市議員王世堅等人砲口對內，直接點出民進黨內問題，卻反而引起綠營基層、側翼不滿，砲轟他們背骨；日前高嘉瑜陪同民進黨新任黨主席賴清德參加「向黨員報告政見發表會」，當場遭許多綠營支持者打臉，引起各界討論。

高嘉瑜昨日在臉書向粉絲拜年，說舊的不去，新的不來，痛苦過去，美麗留下，除舊佈新，新年快樂，「所有的苦都留在去年，新的一年祝大家苦盡甘來！」此外，她還貼出一張照片，上頭寫著「人生就像一杯茶，會苦一陣子，但不會苦一輩子。」

明明是一篇應景拜年文，卻仍引起不同立場的粉絲大戰，有人力挺支持喊「都說台灣是民主的國家，理應要能容納多元聲音，不應該因為一部分聲音變成一言堂」、「說實話的人總是會被討厭，但我支持說實話的人」、「做對的事情 永遠不會錯！人民站在你這裡的」，不過也有不少網友持反對意見，繼續狠批「人生不會苦一輩子，背刺總是要刺深一點」、「我也想把妳的做作留在去年，但是理智告訴我妳不會改」，還有人直接留言喊「吳欣岱加油」。