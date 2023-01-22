林彥君主持節目《食尚玩家》走紅，近年逐漸淡出演藝圈，仍不忘與粉絲在社群網站分享日常，昨(21日)正逢農曆除夕，正當大家都曬出滿桌佳餚的年夜飯時，她也不忘分享母親準備的「好料」，沒想到讓網友一見照片集體傻眼。

昨（21日）正逢農曆除夕，大家都紛紛準備豐盛的年夜飯，滿桌佳餚讓人看得口水直流，不過林彥君曬出一張照片卻驚呆網友，只見她表示：「我老母除了曾經點了一桌十幾條魚，沒有其他任何海鮮或肉以外，又一個驚人之舉，煮了一整鍋魚頭」，照片只見鐵鍋中裝滿魚頭，所有魚頭都有著尖銳牙齒及凸出的黃色眼珠，看上去相當怵目驚心。

對此，網友紛紛留言：「看起來比較像這鍋魚頭要把我吃了」、「這個眼睛的怨念好重啊」、「怎麼有長這麼可怕的」、「看起來好像恐龍頭，好兇的感覺」、「好恐怖完全沒有食慾了」、「這是食人魚頭嗎」、「讓人看了有密集恐懼症」、「好像暗黑料理」，對於有網友詢問要怎麼吃?林彥君則是回應：「媽媽不想浪費魚頭，所以拿來熬湯，魚頭沒有要吃」。

林彥君曾和小7歲韓籍男友論及婚嫁，不過最後卻黯然分手，分手後藉著騎車結識小10歲的越野登山車國手江勝山，進一步發展成戀人關係，沒想到才交往半年就宣布結婚，去年底她公開一系列婚禮照，開心寫道：「拍得實在太美了，趕快來跟大家分享結婚的喜悅」，讓所有人紛紛獻上祝福。