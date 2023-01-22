在宣佈法國啓動新的「戰爭經濟」7個月後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）公佈了將在國防投資上花費數千億歐元的計劃，國防經費較先前增加逾3成，並稱這將在未來十年內「改變」軍隊，其中包含陸海空3軍的的巨大變革，並將大幅加強情報體系，和空軍機隊編裝種類的精簡，以及新型航母、量子電腦、人工智慧等變革。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）21日報導，法國的下一個6年期「軍事計劃法」（Loi de programmation militaire, LPM）將在2024至2030年期間規劃國防開支，對此，馬克宏20日（五）在法國西南部蒙馬桑（Mont-de-Marsan）空軍基地發表談話時宣佈，根據當前的地緣政治形勢和技術發展，他將為2024至2030年的LPM投資4000億歐元（近新台幣13兆），如果正式頒布，將會比目前的2019-2025年LPM的2950億歐元（近新台幣9.73兆）增加35%，並且可以滿足總共4130億歐元（近新台幣13.6兆）的軍事需求。

目前的2019年至2025年LPM的指令很簡單：「重建我們的軍隊」，馬克宏說。他補充說，這正在進行，而且已經取得不錯的進展，但下一個LPM將授權法國徹底「改造」整個軍隊，以更快速地應對法國相關領土上的全球威脅。

馬克宏表示，將利用擬議的資金使法國加強威懾力並進行現代化，並將其情報能力「大規模」提高至少60%，包括將國家的2個主要情報和安全機構的預算增加1倍。加強監控，特別是通過無人機系統（UAS）進行監控，以及將對抗網絡攻擊的能力提高一倍。

馬克龍還談到根據擬議的計劃「加強」軍隊的現有能力，包括將法國空軍戰鬥機隊全面換裝成「飆風」（Rafale），已取代目前達梭航空公司（Dassault Aviation）製造的飆風、幻象2000混編建置。其他優先事項包括加強法國護衛艦的實力和防禦力，正在進行的地面系統的現代化，以及加強其防空和反潛戰能力。他確認法國的下一艘「次世代航空母艦」（Porte-avions de nouvelle génération, PANG），將會在這個預算下建造，並呼籲開發新的遠程導引武器，為此增加了2倍的資金。

An updated design of the #PANG (porte-avions de nouvelle génération) new generation aircraft carrier was unveiled today on Day one of Euronaval 2022... 🇫🇷⚓️https://t.co/NNfJ7dcseX — Naval News (@navalnewscom) October 18, 2022

馬克龍還提到，法國需要投資於量子電腦技術，並將無人機和人工智慧能力更無縫地融入到軍隊中。他強調了投資使該國能夠具備能達到6000公尺深度的海底技術，並宣佈計劃很快公佈一項支持國家海外領土的新「海外戰略」，稱印太地區是未來衝突的主要潛在戰場。

馬克宏還向法國的國防工業發出呼籲，要求他們提高生產新能力的效率和可用性。他指出，生產週期需要縮短，而成本必須得到更好的控制。儘管資金比以前的法律有相當大的增加，但2024至2030年的LPM包含「沒有奢侈品、沒有快樂、沒有舒適，只有必要的東西。」

該提案很快就會送交法國議會，預計在3月進行國會辯論，並在2023年夏天進行投票。