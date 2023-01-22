Winning defensive plays 😤 pic.twitter.com/9WGTinvfkl — Boston Celtics (@celtics) January 22, 2023

儘管賽前塔圖就因手腕傷勢宣告缺席，史馬特(右踝扭傷)、羅伯特威廉斯(左膝過度延伸)兩名先發主力也在比賽中傷退，「綠衫軍」塞爾提克22日仍靠荷福德最後關頭貢獻關鍵火鍋與抄截，驚險以106比104逆轉擊敗地主暴龍，除摘9連勝，更以35勝12敗續居東區龍頭。

打完前3節，塞爾提克仍以81比85落後，卻在末節展開反撲，更靠普里查德最後1分30秒的三分球，取得106比103領先，暴龍也靠席亞卡兩罰中1縮小差距，席亞卡卻在最後9秒被荷福德賞了火鍋，荷福德接下來還贏了跳球，且在槍響同時抄走席亞卡傳球。

塞爾提克最後以才剛傷癒復出的傑倫布朗27分、8籃板、6助攻與3抄截表現最佳，葛蘭特威廉斯替補拿下25分，布羅格登23分、7籃板，普里查德12分，贏球最大功臣荷福德投10中2，僅拿5分，卻用防守表現幫助塞爾提克繼續連勝之路。

暴龍則以席亞卡29分、10助攻與9籃板的準大三元表現最好，可惜他在最後關頭卻接連犯錯，也讓暴龍錯失勝利，崔特也拿22分，阿丘瓦17分、11籃板，暴龍也在這場比賽折損主力，阿奴諾比因為右腳踝扭傷，也在比賽當中提前退場治療。