國道驚魂！火燒車釀2死9傷 目擊者嚇：差2秒就變第4台撞上去的。（翻攝自爆料公社）

今（22日）日大年初一國道發生嚴重車禍！今晨5時許，國一北上127.3K苗栗路段發生1輛統聯客運與5輛自小客車連環車禍，其中統聯客運追撞一輛轎車後當場燃燒，造成統聯司機、轎車女乘客喪命，事故總共造成2死9傷。網友將現場畫面上傳至臉書，有目擊者驚魂未定留言表示，「X，就差2秒我就變第4台撞上去的！」。

今晨國道國道一號北上127公里、苗栗-頭屋段，一輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有一台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。

車禍發生後統聯客運及前方自小客車隨後起火燃燒，統聯客運上載有21名乘客，是要前往桃園機場。車禍發生後，旅客即時疏散，但統聯客運司機及被追撞的自小客車女乘客因夾在車上，2人逃生不及當場命喪火海，總共造成2死9傷。

警方初步調查，第一部肇事車輛駕駛疑似酒駕，自撞外側護欄後引發後續追撞，肇事駕駛酒測值為0.34。目前事故路段排除，車流已恢復正常。

有網友將現場畫面上傳至臉書社團「爆料公社」，不少目擊者在下方留言，「我是南下對向的…有看到，遊覽車燒到只剩下骨架」、「南下經過，整台大車都是火」、「剛好經過旁邊，火光沖天喔」、「正塞在這裡」、「難怪剛剛想說北上怎麼塞這麼嚴重！」。

更有網友激動表示，「X，就差2秒我就變第4台撞上去的」，下方網友紛紛留言安慰，「沒事就好」、「還好閃車禍平安，回家吃豬腳麵線去霉運」。

今（22日）日大年初一國道發生嚴重車禍。(讀者提供)