天使隊球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）將擔任美國隊長出征棒球經典賽WBC，他宣告美國隊的任務只有一個，就是把冠軍抱回家。過往美國一些職棒球星對於WBC愛理不理的態度，卓奧特在媒體的視訊訪談中強調WBC不是表演賽，是真刀真槍的對決，「有許多優秀國家的隊伍參賽，但我加入的目的只有一個，贏下冠軍，除此之外都是失敗。」

卓奧特談到隊友大谷翔平可能代表日本隊出賽，卓奧特vs大谷翔平肯定是棒球迷不能錯過的好戲，卓奧特說：「翔平想要告訴我，他自認不是日本隊最強的球員。絕對不可能有人比翔平還強的，但他了解自家的棒球選手，我很期待必須與他們對決的那一刻。」

WBC不是美國大聯盟主辦，不過大聯盟亦是協辦單位之一，美國隊上屆2017年摘冠之後，WBC聲勢大振，引起更多球星的興趣。卓奧特上屆就想要參賽，最後因為私事關係被迫放棄，「我聽說他們過去得說服球員來打比賽，現在不是這樣了，他們自己想要打的，他們對此相當投入。」

大聯盟出征的美國球星包括道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）、三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）、費城人游擊手崔伊騰納（Trea Turner）、大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso），投手方面還有道奇柯蕭（Clayton Kershaw）、紅雀溫萊特（Adam Wainwright）、巨人韋伯（Logan Webb）、洋基柯特斯（Nestor Cortes）。