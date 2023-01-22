大年初一國道湧現走春車潮，上午9點國3南向鶯歌系統到龍潭、國1湖口至竹北、國5南向南港系統到石碇都是車多，時速僅26至32公里，其中國1南向湖口服務區至竹北紫爆，時速僅19公里。

高公局表示，預測今天國道將有8大易壅塞路段，其中國5南向從清晨5點塞到晚上6點，連塞13小時，而國5北上從下午4點開始有北返車潮，將塞到深夜11點。

高公局預測今天國道8大易擁塞路段，為國1南下楊梅-新竹、南下彰化系統-埔鹽系統、北上圓山-大華系統；國3南下土城-關西、快官-霧峰、北上草屯-霧峰，以及國5南下南港系統-頭城、北上宜蘭-坪林。

高公局指出，西半部國道預計上午8點到9點出現南下車潮，直到下午4點至5點緩解，國5南向從清晨5點塞到晚上6點，國5北上從下午4點開始塞到晚上11點。建議南向用路人中午12時後再出發，北上利用中午前，國5南向可下午5時後出發。

同時今起到初三（24）將時段性封閉國1、國5南向入口，以及開車上國道若車輛缺水、缺電、缺燃料，可處600~1,200元罰鍰；若車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，則處3,000~6,000元罰單。