農曆年到了，許多人都相當關心自己的運勢，希望能博個好彩頭，對此，命理師雨揚老師在臉書粉專分享12生肖最新一周的運勢，前三名依序為鼠、馬、虎，尤其是屬鼠的人無論在事業、愛情或是財運方面都能好運臨門，要好好把握。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：鼠、馬、虎

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運一飛衝天，可憑藉出色的口才，吸引許多顧客上門消費，讓營業額大幅上升，可望因此被主管提拔。愛情進展順遂，單身者可在心儀對象需要人手時，及時幫上對方的忙，大大提升他對你的好感度；有伴者時常在生活中給伴侶製造驚喜，讓感情熱度不減。財運亨通，可透過販售年節應景商品，替自己賺取豐厚的大紅包。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，突然被主管派去處理燙手山芋，耗費大量的心力和時間，嚴重耽誤到其他工作的進度。愛情運尚可，單身者能透過參與不同的活動，建立起新的交友圈，讓生活過得多采多姿；有伴者應以行動來表達關心，讓伴侶感受到滿滿的愛，彼此的心也更加靠近。財運下滑，前往陌生的國家時，應將重要財物分開存放，以降低同時丟失的風險。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業穩健成長，能不斷挑戰自己，在各項企劃中提出獨到的見解，令眾人佩服不已，表現相當傑出。桃花能量豐沛，單身者在重要活動上表現得落落大方，成功博得心儀對象欣賞的目光，可望進一步接觸交流；有伴者意外收到伴侶精心準備的禮物，內心感到無比幸福。財運不錯，年節時大方送禮給親朋好友，不僅能維繫感情，亦能讓財源更加活絡。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

職場考驗增加，須因應外部環境的變化，重新規劃產品設計方向，才能更符合市場的需求，進而讓顧客買單。愛情運欠佳，單身者因生活忙碌而推辭掉不少聚會，使得認識新朋友的機會大幅降低；有伴者常為了講義氣而違背伴侶的承諾，建議應多替對方著想，否則恐造成感情失和。財運不濟，購買公益彩券應評估自身財力，切勿過度投注，以免損失慘重。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運佳，在職場上有機會認識同行貴人，並得到他的幫助，讓專案進展更加順利；愛情運穩定，單身者結束一天的工作後，可以給家人一個溫暖的擁抱，促進彼此感情；有伴者發生爭執時，應注意說話時的態度，避免造成夫妻、親子間的不睦，溫和的溝通才能有效解決問題。財運不錯，主業能帶來安穩的收入，副業的案子將有極大機率談成，獲得一筆額外的獎金！

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運平順，在大型會議上，能勇敢地為團隊爭取更多權益，令部門向心力大增，工作效率也逐漸提升。感情運尚可，單身者在情緒起伏較大時，不妨找心儀對象談心，將有望讓彼此關係更進一步；有伴者可和伴侶一起報名社區課程，培養共同興趣，就能提高彼此的默契與契合度。進財順遂，可向熟悉理財的親友取經，就能合理分配財務，以小錢創造更多收益。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運上揚，在部門中能穩妥地發揮自身實力，使大型專案如期完成，令上層另眼相看，更有望因此獲得更好的職銜。愛情運回溫，單身者可多出席公司聚會，就有望從中覓得良緣，開展幸福戀情；有伴者可規劃和伴侶的兩人旅行，增添彼此的甜蜜回憶，讓雙方關係更緊密。財運看漲，可在影音平台發布影片，並透過廣告加以推廣，就有望達到令你滿意的觀看數，讓進帳更豐沛。

▍生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業陷入瓶頸，由於近期頻頻加班，讓你沒有多餘的時間準備會議報告，臨場反應也不如預期，失常的表現令你承受不少苛責。桃花能量匱乏，單身者在感情中較為強勢，容易讓心儀對象壓力過大，不利戀情發展；有伴者應學習對另一半坦承，才不會讓伴侶內心不平衡，因而損害雙方感情。財運平順，因親友牽線而順利和專業團隊合作，讓商品銷售額提高，賺進不少財富。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業如日中天，在公司的例行活動中，展現出自信與優秀的表現，令高層嘆為觀止，將大型的活動事項放權給你，為往後的職涯發展鋪路。桃花運美滿，單身者可在好友的協助下，順利與暗戀已久的對象搭上話，彼此有來有往，進展神速；有伴者的用心付出能得到伴侶的肯定，讓雙方感情更上層樓。財運平平，面對陌生親友的借貸需求，應堅定立場，及時婉拒，才不至於虧損錢財。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業雄心勃勃，在構思新企劃時，能雅納各方建議，並彙整成最合適的方案，讓你順利交出亮眼的成績單，締造傲人佳績。感情運穩定，單身者可在同學會上與舊識聯繫，雙方相談甚歡，有望點燃愛情火花；有伴者工作忙碌之餘也不忘和另一半聯繫，讓伴侶倍感窩心，感情更甜蜜。財運普通，可多開拓陌生區域的客群，將令業績大幅上升，賺取豐沛的業績獎金。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運暢旺，在貴人的幫助下，負責的專案將迎來重大突破，收穫豐碩的成果。愛情運普通，單身者與心儀對象交談時宜保持自然的樣貌，無須刻意營造氣氛，才能相處得更舒適自在；有伴者應注意伴侶的情緒，與對方產生言語摩擦時應放低心態，退一步海闊天空。財運普通，可利用閒暇時間至工作平台兼職，增加收入來源，讓財庫更豐收。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運普通，對工作感到厭倦時，不妨向家人、伴侶打一通電話，向他們傾訴煩惱，釋放積累許久的壓力。愛情運欠佳，單身者可以嘗試進行戶外運動，鍛鍊積極正面的思考，有助於踏出新戀情的第一步；有伴者可多跟伴侶互動，在伴侶工作歸家時為他泡一杯溫暖的茶，讓彼此的感情更加升溫。財運尚可，投資時若是三思而行，則能替自己賺到一筆額外的收益。