據香港《星島日報》報導，日本駐中國大使館周六（20日）稱，由於受疫情影響，大使館有一段時間臨時不得不縮小了簽證業務，隨後根據疫情變化，簽證業務早已恢復正常。

中國大陸上月放寬防疫措施後，疫情一度升溫，日本、南韓，美國及歐洲等多國相繼對中國入境旅客提出檢疫要求及對中國航班設限，中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會上表示，中方在中外人員往來問題上的立場是一貫的。有關國家應盡快取消針對中方的歧視性限制措施，同中方一道，為恢復正常人員交往和交流合作作出努力。