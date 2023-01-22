據中國外交部官網消息，1月21日，外交部長秦剛同阿富汗臨時政府代理外長穆塔基通電話。秦剛表示，春節來臨，中方高度重視在阿中方人員、機構和項目安全。希阿方採取強有力措施，確保在阿中方人員和機構安全。

穆塔基向中國人民致以新春問候，表示阿富汗絕不允許任何勢力利用阿領土從事破壞阿中友好和損害中方利益的活動，堅決打擊各種形式的恐怖主義，將採取有力措施，確保中國在阿人員和機構安全。

秦剛表示，中方高度重視發展中阿睦鄰友好合作關係，始終尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿人民做出的自主選擇，尊重阿宗教信仰和民族習慣，從不干涉阿內政，從不在阿謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。

秦剛表示，中方支持阿臨時政府構建廣泛包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，打擊一切形式的恐怖主義，同各國尤其是鄰國友好交往。中方同情阿人民遭受的苦難，願為阿經濟社會發展和民生改善提供更多幫助。

穆塔基表示，阿臨時政府恪守一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，歡迎中方在國際和地區事務中發揮更重要的作用，希同中方加強交往合作。