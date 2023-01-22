高雄市長陳其邁大年初一到茄萣區金鑾宮參拜發送小紅包。（洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁。（洪靖宜攝）

大年初一，高雄市長陳其邁首站到茄萣區金鑾宮參拜，他提到新的一年充滿挑戰，尤其面對經濟、政治，但也相對帶來機會，機會是留給準備好的人，他也祝福市民朋友能做生意發大財，學業進步，身體健康，今天他將一連跑8間宮廟發送小紅包，行程可說是滿滿滿。

高雄市長陳其邁在大年初一一早，第一個行程就來到茄萣區金鑾宮參拜發送小紅包，不少民眾已經先提早來排隊，陳其邁也一一與民眾擊掌和合影，他提到，今天行程以海線為主，從茄萣出發，一路往南到梓官，希望市民新的一年順利平安，福兔迎祥。

陳其邁說，未來一年充滿挑戰，尤其國際經濟、國內出口，政治上即將面臨下次大選，有許多挑戰，相對也會帶來機會，機會是留給準備好的人，祝福市民順心如意，把握當下，好好往前衝刺，做生意發大財，學業進步，身體健康，共同面對一同克服挑戰，祝福這新一年國泰民安、吉祥。

他今天從茄萣出發接著到永安、彌陀、梓官、仁武、鳥松，一連8行程到各宮廟參拜及發送小紅包，行程相當滿。