小甜甜日前發文指控老公宋先生家暴，如今夫妻倆預計於年後打離婚官司，而她昨(21日)PO出和好友金剛一起圍爐吃年夜飯，開心表情似乎透露已經走出連日風波，不過宋先生則是曬出自拍影片，一句話疑似吐露近來心聲。

小甜甜日前分享與《市井豪門》演員放煙火的影片，只見她開心道出新年願望：「2023壞事去，好事來，新年快樂」，似乎在暗指近來鬧出的離婚風波，昨(21日)則是曬出與女兒乾爹，也是多年好友的金剛一家人圍爐吃年夜飯，只見她對著鏡頭擺出燦笑，接著表示：「給了米苔目滿滿的初體驗有著非常開心充實的除夕夜，實在很不好意思啦…..今年過年他拿了好多叔叔阿姨奶奶哥哥姊姊的紅包，真是個幸福得人疼聰明的孩子」，喜悅表情全寫在臉上。

小甜甜帶著女兒除夕夜與好友金剛一家人圍爐吃年夜飯。（圖／小甜甜 張可昀 臉書）

至於老公宋先生則是於IG限時動態曬出自拍影片，只見他面露微笑對著鏡頭比出勝利手勢，接著意有所指寫下：「經歷近期的事件後，我只能說女人心海底針」，一字一句吐露出面對近來爭議的無奈心聲，但也不忘用雙關語提醒所有人：「祝各位兔年喝酒不要一直吐」。

小甜甜和好友金剛一家人圍爐年夜飯，開心表情全寫在臉上。（圖／小甜甜 張可昀 臉書）

宋先生於IG限動吐露近來無奈心聲。（圖／ sung_xian IG）

對於日前遭宋逸民發文指控說謊，小甜甜經紀人回應「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的，現在能做的就是把這段婚姻關係去處理及面對，目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家」。

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