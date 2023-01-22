新年期間，許多人喜歡買彩券、刮刮樂試手氣，其中面額2千元的刮刮樂一直是熱門的產品，台彩今（22日）也分享，目前已有109人刮出百萬大獎，其中一名年約60歲的男子挑了別人選剩的刮刮樂，沒想到最後竟刮出百萬現金，讓一旁沒有買該刮刮樂的民眾相當羨慕，感嘆與財神爺擦身而過。

台彩透露該名男子的中獎經歷，當時進入彩券行後，男子選擇了前面兩位客人沒興趣、剩下的3張「2000萬超級紅包」刮刮樂，就到一旁默默刮，沒想到最後竟然刮出百萬，讓前面的客人相當扼腕。

另一位百萬幸運兒則獎落寵物友善的「京典彩券」店家時常照顧附近的流浪貓，近日有隻受傷的小黑貓上門，被店家帶去看醫生後就放在店裡一起上班，當客人上門挑「2000萬超級紅包」刮刮樂後，店家隨即拿了小黑貓身旁的刮刮樂給客人挑選，此時小黑貓竟喵了一聲長音，沒多久就傳出刮中百萬的好消息，讓人感嘆相當驚喜，最後也包了紅包給小黑貓分享喜悅。

此外，還有一名年約50歲的婦人將買到的刮刮樂拿去附近的「德陽宮太子廟」過香爐，刮的同時還不斷唸「一定會中、一定會中」最終真的幸運刮出百萬大獎。

台彩透露，目前「2000萬超級紅包」尚未刮出2千萬大獎，已經有1個200萬+賓士休旅車、109個100萬獎項。超級紅包共有7個2千萬頭獎、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬獎項。