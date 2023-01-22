苗栗縣長鍾東錦、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠等大年初一一早就赴頭份永貞宮參拜祈福。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠等大年初一一早就赴頭份永貞宮發送新年福袋給長輩。謝明俊攝）

上千民眾一早就將永貞宮前廣場擠爆。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠等大年初一一早就赴頭份永貞宮發送新年福袋給長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠等大年初一一早就赴頭份永貞宮發送新年福袋給長輩。（謝明俊攝）

2023年兔年春節來臨，頭份永貞宮大年初一喜福滿庭，縣長鍾東錦一早從7點半開始，就在永貞宮發送過年福袋，希望將喜福分送給所有到場民眾，上千民眾擠爆永貞宮前廣場。永貞宮為了迎接喜福兔到來，由主委張淑芬發送媽祖婆平安金幣福袋給民眾，祈望在媽祖的保佑下，讓所有人在新的喜福兔年裡，開春第一天就可博得好兆頭，大吉大利、闔家平安賺大錢。

習俗上，民眾大年初一都要早起到各宮廟參拜，取得頭香祈求神明在未來一年多多庇，新科苗栗縣長鍾東錦更在大年初一早起，由副縣長鄧桂菊、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠、縣議員陳永賢縣、蕭詠萱以及府一級局處首長等陪同，在頭份市永貞宮展開發放新年福袋，並向所有縣民拜年，祝福縣民平安幸福。

大年初一一早頭份飄著細雨，但不減民眾早起求福的熱烈心情，上千民眾一早就將永貞宮的廣場擠爆，有民眾清晨5點就來排隊，廟方為了迎接大批民眾到來，特別用紅龍隔出排隊區域，同時，為了讓長輩不用站在第候發送縣長新年福袋，還特別安排專區，排上許多鐵椅供長輩暫坐休息。

鍾東錦一行首先向永貞宮媽祖及眾神明上香祈福，接著，就在正門前方發送新年福袋給民眾，鍾東錦並先行走到長輩專區一一送上新年福袋，並祝長輩們身體安康，接著，民眾依序上前從鍾東錦手上領取新年福袋，鄧桂菊、張淑芬、羅雪珠一同發送媽祖平安金幣等給民眾。

永貞宮以往所發送的媽祖婆平安金幣，因造型討喜，更有保平安，迎新財的吉祥涵意，非常受到民眾的歡迎。今年金幣的正面印有Q版的媽祖金像，外環上有「賜福平安」的字樣，這個媽祖婆平安金幣並具有招財錢母的功能，民眾收藏可以保佑未來一年錢財廣進。另外，今年是癸卯兔年，因此金幣的反面上就以玉兔為像，玉兔並環抱著金銀財寶，象徵喜福兔兒能招財，外環書寫著「玉兔迎新財丁旺」，可以保佑家人平安，錢財滾滾來。

今年的媽祖婆平安金幣福袋將從大年初一的早上8時30分開始發送，由於民眾眾多，很快就發送完畢，永貞宮期望民眾將媽祖婆平安金幣迎回家，讓開春第一天就有喜福進門，闔家平安、財源廣進。