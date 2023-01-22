2023年兔年春節來臨，頭份永貞宮大年初一喜福滿庭，縣長鍾東錦一早從7點半開始，就在永貞宮發送過年福袋，希望將喜福分送給所有到場民眾，上千民眾擠爆永貞宮前廣場。永貞宮為了迎接喜福兔到來，由主委張淑芬發送媽祖婆平安金幣福袋給民眾，祈望在媽祖的保佑下，讓所有人在新的喜福兔年裡，開春第一天就可博得好兆頭，大吉大利、闔家平安賺大錢。
習俗上，民眾大年初一都要早起到各宮廟參拜，取得頭香祈求神明在未來一年多多庇，新科苗栗縣長鍾東錦更在大年初一早起，由副縣長鄧桂菊、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠、縣議員陳永賢縣、蕭詠萱以及府一級局處首長等陪同，在頭份市永貞宮展開發放新年福袋，並向所有縣民拜年，祝福縣民平安幸福。
大年初一一早頭份飄著細雨，但不減民眾早起求福的熱烈心情，上千民眾一早就將永貞宮的廣場擠爆，有民眾清晨5點就來排隊，廟方為了迎接大批民眾到來，特別用紅龍隔出排隊區域，同時，為了讓長輩不用站在第候發送縣長新年福袋，還特別安排專區，排上許多鐵椅供長輩暫坐休息。
鍾東錦一行首先向永貞宮媽祖及眾神明上香祈福，接著，就在正門前方發送新年福袋給民眾，鍾東錦並先行走到長輩專區一一送上新年福袋，並祝長輩們身體安康，接著，民眾依序上前從鍾東錦手上領取新年福袋，鄧桂菊、張淑芬、羅雪珠一同發送媽祖平安金幣等給民眾。
永貞宮以往所發送的媽祖婆平安金幣，因造型討喜，更有保平安，迎新財的吉祥涵意，非常受到民眾的歡迎。今年金幣的正面印有Q版的媽祖金像，外環上有「賜福平安」的字樣，這個媽祖婆平安金幣並具有招財錢母的功能，民眾收藏可以保佑未來一年錢財廣進。另外，今年是癸卯兔年，因此金幣的反面上就以玉兔為像，玉兔並環抱著金銀財寶，象徵喜福兔兒能招財，外環書寫著「玉兔迎新財丁旺」，可以保佑家人平安，錢財滾滾來。
今年的媽祖婆平安金幣福袋將從大年初一的早上8時30分開始發送，由於民眾眾多，很快就發送完畢，永貞宮期望民眾將媽祖婆平安金幣迎回家，讓開春第一天就有喜福進門，闔家平安、財源廣進。
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