今天是癸卯兔年大年初一，大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」發文稱，今年至少有三個與中國有關的好消息：一，中美關係不會更糟糕；二，中國經濟又滿血復活了；三，世界給中國人拜年。2023肯定是不尋常的一年，中國又回來了！

好消息一，中美關係不會更糟糕。

近日在芝加哥大學一次活動中，被問到中美兩國關係是否有所緩和時，美國國務卿布林肯回答：「我想是的。」他說了一堆，但有句話是這樣的：「我們處於競爭，我也認為，在某些時刻，我們可以展開討論。……有對話和參與，往往就會產生這種（緩和）效果。世界各國都希望我們負責任地處理美中關係。他們知道我們的應對方式也會影響到他們。」

不管怎樣，年終歲尾，中美關係出現了某種轉機。

在瑞士，劉鶴與美國財長葉倫舉行了第一次面對面會談。談話氣氛不錯，專業、深入、坦誠、務實，還富有建設性。成果之一，雙方都表達了合作意向；成果之二，中方歡迎葉倫訪華。

這將是葉倫上任後第一次訪華。在葉倫訪華前，中國春節後，很可能是2月5日、6日，布林肯也將第一次訪華。兩位美國重量級閣員接連訪華，顯然對當下的中美關係是加分，而不是減分。更要看到，中國的新外長，是剛剛從美國回來的駐美大使秦剛。

中美關係有所轉圜，一個大背景，應該也是國際格局的劇烈變化。俄烏戰爭仍在向縱深發展，美國打壓並未讓中國屈服；相反，中國經濟將滿血復活，美國經濟很大概率今年會陷入衰退。

季辛吉日前也大聲疾呼：美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。

中美關係，是當今世界上最重要最複雜的關係，沒有之一。中美關係穩定了，對美國是好事；對中國來說，肯定也不是壞事。

文章預期，「2023年，中美關係不會太好，但應該不會更糟糕。沒有壞消息，其實就是好消息。當然，對於美國，我們更要多留一個心眼。美國肯定也不會停止對中國的打壓，美國政客肯定也不會少去幹挑撥離間的事情。說一套做一套，我們也見得太多了。」

好消息二，中國經濟又滿血復活了。

這兩天，最受振奮的，無疑是劉鶴在達沃斯論壇的那句話：相信經過努力，2023年，中國經濟會實現整體性的好轉。經濟增長速度達到正常水平是大概率的事件。

春江水暖鴨先知，最先感受到的，應該就是人民幣匯率。去年11月，人民幣匯率一度跌到一美元兌7.3元。但隨後，人民幣強勢反彈，目前約1：6.78。

美元利率在啪啪啪提升，但人民幣默默回到近一年前。什麼原因？對中國經濟的看好！國際貨幣基金組織IMF副總裁戈皮納特預測，中國經濟可能從今年第二季開始迅速復甦。按照很多西方經濟學家的預測，2023年中國GDP增速將在5％左右，摩根大通預測甚至可能達到5.3％。

這是什麼概念？2023年世界經濟不會太好，但如果中國達到了5％，中國肯定又是世界經濟當之無愧的火車頭，對世界經濟貢獻率將超過30％。

中國經濟王者歸來，不外乎三個因素：一、終於告別疫情，消除了最大的不確定性；二、政策有所調整，人們信心正在增強；三、消費開始反彈，大家看看最近的交通和餐館，應該就明白了。一個流動的充滿活力的中國，又要回來了。

好消息三，世界給中國人拜年。

更準確地說，是給全球華人、給所有過農曆新年的人們拜年。而且，對兔年，各種津津樂道。比如，美國國務卿布林肯，發表拜年獻詞：「我祝願全世界所有慶祝農歷新年的人們健康、平安、好運……對所有在美國和世界各地慶祝農歷新年的人們，祝願兔年和貓年帶來更多平安、繁榮和機遇。」

日本首相岸田文雄，也發表了熱情洋溢的兔年賀詞：「謹向在日本生活工作的華僑華人及全球喜迎春節的朋友拜年。」他並且還有自己的感悟：「在面對困難時，我們要學習古人的智慧，既要穩步前行，遇事時更要一氣奮進。只要大家一起努力，任何困難必能克服。恭祝各位兔年行好運、心想事速成！Happy Lunar New Year!」

聯合國祕書長古特雷斯，一張口就是一句中文「春節快樂」。然後，他說，「在我們即將步入兔年之際，我很高興送上我最誠摯的祝福，兔象徵著活力和機敏。這是人類面臨艱難和考驗時所需要的品質……我祝願您和您的家人在農歷新年裡身體健康、事業興旺、幸福快樂！」最後，古祕書長又特意用中文說了句「謝謝」。

最近幾年，感覺世界政要拜年，至少有三個層次：第一個層次，說吉利話拜年；第二個層次，學一兩句中國話再拜年；第三個層次，不僅說中國話，也穿上中式喜慶衣服拜年。這幾天，也不僅僅外國政要拜年忙；世界不少地標性建築，也披上了中國紅；海外的唐人街，更是張燈結彩，舞獅遊行，比中國大陸絕大多數城市還要熱鬧。

這說明了什麼？還是中國文化的魅力，世界對中國和中國文化的尊重，也切實感受到了中國文化散發出的迷人風采。於是，越來越多的人過中國春節，享受中國年味的熱鬧、喜慶和歡樂。當然，背後還是中國的強大和崛起。中國真正的強大，應該是有一天，我們的春節，會成為一個世界性的節日。華人慶祝，不是華人也慶祝。

文章最後總結，三個好消息，歸結到一點，還是要沈住氣，做好自己的事情。「這個世界，還很不太平，各種黑天鵝、灰犀牛，但不要怕，我們怕也沒有用，兵來將擋、水來土掩；同時，不折騰，全力拼經濟，上下同心，國泰民安，這樣的中國，又何懼之有？」