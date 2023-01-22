國1北上127.2公里22日清晨4點40分左右發生一起重大死亡車禍，一輛自小客車駕駛先撞上外側護欄後，造成後方5車連環車禍，48歲楊姓統聯駕駛及自小客車52歲許姓女副駕身亡。據了解，自撞女駕駛稱因恍神才撞上護欄，因現場沒有三角錐可以放才導致後方連環車禍，警方初步調查，女駕駛酒測值達0.34毫克，不排除是酒駕釀禍，目前正進一步偵訊中。

根據現場畫面，女駕駛自稱因恍神而自撞護欄，由於現場沒有三角錐可以放，後方車輛不知前方已發生事故再度撞上，造成6車連環車禍，釀2死9傷。不過，根據國道警方初步調查，女駕駛酒測值達0.34毫克，不排除是酒駕釀禍，目前正進一步偵訊中。

這起車禍發生在今天清晨4點40分左右，一輛自小客車行經國道北上127.2公里頭屋交流道附近，突然失控自撞外側護欄，造成後方5輛車連環追撞。其中一輛載有21名乘客準備前往桃園機場的統聯客運，追撞前方自小客車後起火燃燒，被撞的自小客車蔡姓駕駛緊急逃出，不過副駕的52歲許姓女友及48歲楊姓統聯駕駛逃生不及身亡。

這起車禍共造成2死9人受傷，受傷9人中有8人送醫，國道警方已排除事故路段，目前車流恢復正常。

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