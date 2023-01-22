今(22日)日是大年初一，甫當選民進黨主席的副總統賴清德也規畫從今天開始起跑「全國祈福之旅」，首站即選在故鄉新北市萬里的昭靈宮祈福參拜，接著再向民眾發放新年福袋；他致詞時表示，自己接任民進黨主席後，未來會率領全黨同志結合台灣社會的力量，完成守護台灣、促進和平繁榮的新使命。

賴清德今日早上約7時50分許抵達萬里昭靈宮，他先在廟方的陪同下進到廟內參香祈福，接著在到廟門口發表演說後，才開始向民眾派發福袋；現場吸引約200名支持者排隊領取福袋，期間有民眾拿出賴清德的著作請他簽名，也有支持者大喊總統好。

賴清德致詞時表示，今天展開的全國祈福之旅，會到每個縣市來祈福，為國家祈福、人民祈福，第一站選擇從故鄉萬里出發，而昭靈宮也是自己從小長大每年春節期間都會來的參拜的宮廟，除了向五顯靈官大帝祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，也祈求新冠疫情能夠早日結束，讓全國的人民都能過正常的生活。

他說，自己18日接任民進黨第17屆黨主席，未來會率領民進黨全體同志，結合台灣社會力量，來完成就是守護台灣、促進民主和平跟繁榮的新使命，而具體的作法就是要拚經濟。

「要顧佛祖也要先顧肚子」賴清德強調經濟是最優先，有經濟的成果要讓全民共享，不能遺漏任何一個族群、任何一個人，所以生活比較困苦的弱勢民眾，政府一定要用勇於補救不足，

而且國家不僅僅要富，還一定要強，並且國防要有力量才有辦法守護台灣、守住和平，讓民族繼續發展下去，希望大家一起努力來達到這樣的目標。

原定行程是到8時40分結束，不過發到30分許時排隊的支持者就已派發福袋完畢，賴清德先與廟方人員合影後，隨即便搭車前往下一個行程。