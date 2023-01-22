Ben Simmons got ejected after arguing with ref 👀 pic.twitter.com/f1JmYQwdKP — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2023

籃網後衛班西蒙斯（Ben Simmons）本季糟糕的表現招致外界批評，美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目上指稱西蒙斯是「薪水小偷」，前一場打贏爵士，西蒙斯上場36分鐘只有6分9籃板5助攻，輸給太陽的那一場，西蒙斯7分4籃板6助攻，下半場開打沒多久就遭裁判驅逐出場，史密斯甚至懷疑西蒙斯是故意的。

史密斯說：「班西蒙斯是故意被驅逐出場的，他不想打比賽，他不想在這裡，他今年年薪3500萬美元，明年3700萬美元，最後一年4000萬美元。」他諷刺西蒙斯自稱有一堆身心的問題，但他對於自己的高薪卻是分文不讓。

另一位球評傑倫羅斯（Jalen Rose）說：「班西蒙斯是全副武裝在偷錢，你看他的數據，119次犯規、113個投籃、43%罰球命中率，這可是你用哈登（James Harden）去換來的球員，哈登在七六人迅速融入，場均超過20分。」

西蒙斯完全不會投三分球，這在後場球員極為罕見，生涯至今只投進5顆，本季投1中0。他的57%投籃命中率看似驚人，但他超過9成是在籃框10呎以內出手，退到中距離就不具備任何投射能力。儘管有背傷做為表現不佳的藉口，但是43%罰球命中率是生涯新低（生涯平均59%）。