美國司法部20日（五）對總統拜登位於德拉瓦州威明頓的住家進行了新的搜查，發現了另外6件物品，包括帶有機密標記的文件，拜登的1名律師在週21（六）晚上發表的一份聲明中說，其中一些機密文件和「外圍資料」是拜登在美國參議院任職期間的資料，其他來自他擔任歐巴馬政府副總統時期的資ㄌ料，司法部也帶走拜登在副總統任內手寫的筆記，還將進一步檢查。

據《路透社》（Reuters）21日報導，拜登律師團隊成員包爾（Bob Bauer）說拜登在1973年至2009年期間代表德拉瓦州擔任聯邦參議員時所留下來的資料，其他則是在歐巴馬政府擔任副總統時的文件，當時任期自2009年到2017年。

司法部進行了長達12小時的搜查，還帶走了拜登作為副總統時親手寫的一些筆記。司法部獲准對拜登進行全面搜索，包括他從政幾十年來親手寫的筆記，以及檔案、報告和活頁夾。紐時指出，司法部又扣留一些資料，包括6件蓋有機密標記的文件，以及其他相關資料。

這6份機密文件中有一部分來自拜登參議員任內，其他來自他副總統任內。司法部也帶走拜登在副總統任內手寫的筆記，將進一步檢查。在本次搜查過程中，拜登和他的太太都沒有在場。包爾表示，拜登正在德拉瓦州的利霍博斯海灘（Rehoboth Beach）度週末。

共和黨人將這項調查與正在進行的前總統川普（Donald Trump）機密文件相提並論。白宮指出 拜登的團隊在當局的調查中給予了合作，並且已經交出了這些文件。川普則拒絕這樣做，直到去年8月，聯邦調查局對川普的海湖莊園進行了一次搜查。這次搜查使總統的法律和政治風險升級，川普堅持認為之前在他家和前辦公室發現的機密資料最終會被認定為無關緊要。