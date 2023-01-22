除夕夜是全家圍爐吃團圓飯的日子，嘉義一名女子一個月前向餐廳訂除夕年夜飯16人的位子，沒想到昨天人到場，一坐下來餐廳卻告知「沒菜了」，一家大小16人沒年夜飯吃。

原PO在臉書「爆料公社」發文，除夕（21日）晚間到嘉義市西區友愛路某餐廳用餐，全家人到場後餐廳卻道歉「不好意思沒有菜了」，年夜飯變一場空「就這樣一句話帶過，然後我們除夕吃什麼？」

原PO指出，已經提前30天向餐廳訂下2桌的位子，分別是除夕晚上6點的5大2小，以及晚上7點的7大2小，人到現場後的確有位她們保留座位，桌上還放有已訂位的牌子，店家卻說沒菜了，讓她哭笑不得「太誇張了吧！」

文PO出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「如果訂位被這樣對待……訂位的意義何在？」、「只有訂位，沒訂到菜」、「除夕夜被店家搞這齣，我想連團圓飯都吃不下，氣飽了吧」、「訂位沒有順便訂菜喔」、「太扯了」、「沒菜有位置是要客人吃空氣？」、「看來是間翻桌率很高的店」。