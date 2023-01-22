大年初一，台北市長蔣萬安（右）與國民黨主席朱立倫（左）一起到龍山寺拜廟祈求國泰民安風調雨順。（季志翔攝）

國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安，今天到台北市龍山寺參拜。（朱立倫辦公室提供／游念育台北傳真）

今天是大年初一，國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安，今天到台北市龍山寺參拜，被問到今天行程將到新北市會不會和新北市長侯友宜碰面；朱立倫笑回，「我也擔任過8年的新北市長，我也是地主」，昨天就有和侯友宜通過電話，知道他今天會有很多行程，所以就不麻煩他了。

被問到新年是否有小賭一下，朱立倫說，昨天有買公益彩券和刮刮樂，跟家人一起，一方面做公益，一方面賭賭運氣，最重要是家人團聚，大年初一參拜祈求國泰民安風調雨順，人民能過好日子。

朱立倫表示，也和蔣萬安一起，希望台北市政能突飛猛進，讓民眾感受到新人新政新氣象，最重要是疫情後，大家平安健康，國民黨不斷努力，走對的路、提對的人，團結努力無私無我，一定能夠獲得台灣人民的認同。

被問到今天到新北市沒跟侯友宜碰面，會不會認為他沒有盡到「地主之誼」，朱立倫說，新北市我也是地主，擔任過8年的市長，回去跟老朋友聚一聚，每年都到竹林山寺，侯市長昨天有通電話聊了一下互道新年恭喜，今天不麻煩他。

朱立倫表示，因為他有很多其他行程，他也擔任過新北市長知道地方很大，不要讓侯趕來趕去，我們到竹林山觀音寺參拜，再回桃園，希望到自己服務過的地方和信仰中心為全民祈福，就這麼簡單。