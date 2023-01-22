彰化市長、也是南瑤宮管理人林世賢抽四季籤。（南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

南瑤宮四季籤，呈現吉祥好運道，年冬籤還抽中籤王。（南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣南瑤宮新春有抽四季籤傳統，預測未來一年的運勢，今年運勢大好，除夕深夜抽出三支吉籤配第四支大吉籤「籤王」。南瑤宮管理人林世賢表示，籤詩呈現吉祥好運到，顯示整體環境將恢復向上發展，各行各業將得到好的復甦。信眾大聲喝采、歡喜。

南瑤宮表示，四季籤中，代表社會整年度發展的人民籤，籤詩抽到「和氣三冬暖，克生六月霜，能行君子道，忍耐不須忙。」寓意整個社會共同團結，則不管未來有如何的困難

，則萬事都可往好的方向運行，屬於中吉籤。

與商業相關的生意（生理）籤，抽出「六合自相同，求財喜氣濃，順風並遇貴，前途莫蒼忙」，各產業界與金融環境將漸漸順風發展，大環境與產業會得到復甦發展。屬於上吉。

象徵農業運勢的六畜籤，抽出「淑女遇君子，賢臣遇聖君，家和國己泰，官清民自殷」，政策會更合時宜，繼續努力耕耘下去會有好發展。屬於上吉，

最後壓軸年冬籤，代表整年運勢，在眾人關注下，南瑤宮管理人林世賢連搏第6杯才終於得出聖杯，一舉抽出籤王「靈籤增一支，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜」，籤王一抽出，掀起如雷喝采，「好耶」掌聲響起，眾人都相當欣慰，感恩媽祖庇佑。

林世賢表示，過去幾年社會大環境相當辛苦，新的年度將一掃舊霾，社會將重新啟動與發展，配合前三籤以「和」氣前行，台灣會愈來愈好。