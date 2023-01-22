國1北上127.2公里22日清晨4點40分左右發生一起重大死亡車禍，一輛自小客車女駕駛疑因酒駕恍神自撞護欄，造成後方5車連環撞，其中一輛開往機場的統聯客運撞上前方自小客車起火燃燒，48歲楊姓統聯駕駛及自小客車52歲許姓女副駕身亡。警方初步調查，自撞的女駕駛酒測值達0.34，目前正偵訊中，而該名女駕駛到院時的畫面也曝光。

酒駕女正面照曝光！國道恍神自撞釀後方火燒車2死9傷。(讀者提供)

這起車禍發生在今天清晨4點40分左右，一輛自小客車行經國道北上127.2公里頭屋交流道附近，突然失控自撞外側護欄，造成後方5輛車連環追撞。其中一輛載有21名乘客準備前往桃園機場的統聯客運，追撞前方自小客車後起火燃燒，被撞的自小客車蔡姓駕駛緊急逃出，不過副駕的52歲許姓女友及48歲楊姓統聯駕駛逃生不及身亡，這起車禍共造成2死9傷。

根據國道警方初步調查，自撞的女駕駛酒測值達0.34毫克，不排除是酒駕釀禍，目前正進一步偵訊中。

國二隊交通組長張明光說明，整起事故為1部營業大客車與5部小客車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車，先失控停於車道，影響後面5部車，造成連續擦追撞起火，導致憾事發生。

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