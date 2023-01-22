台中市長盧秀燕提出「酷運動、酷城市」目標，推動成果豐碩，不僅職業運動在台中持續蓬勃發展，台中代表隊近年更在全國體壇佳績頻傳；另去年職棒總冠軍戰成功掀起國人棒球熱潮，以台中為主場的中信兄弟門票一票難求，在封王夜第四戰更創下洲際棒球場兩萬人滿場紀錄。台中市也成功連續6年榮獲教育部體育署頒發運動i台灣「績效特優縣市」，榮獲教育部體育署頒發兩屆「績優機關獎」殊榮。

台中市運動局指出，中信兄弟成功勇奪二連霸並與市府合力舉辦封王大遊行，超過15萬人湧入台中市區歡慶，此外還有籃球、排球、足球等在地職業隊伍持續辦理賽事吸引球迷入場觀賽，成功帶動城市運動風潮，優秀戰績締造城市光榮感。

運動局長李昱叡表示，盧市長重視市民健康，積極推展全民運動，去年台中市以總積分184.6分榮獲全民運動會全國第一總統獎，締造超狂紀錄，高達70面金牌勇奪隊史上最多金，盧市長親頒總獎金達7190萬元予各代表隊獲獎教練、選手，感謝他們的付出與努力，榮耀台中，傲人的成績讓體育界直呼：「這是前所未有的台中！」此外，台中市在111年全國中等學校運動會同樣再創歷史紀錄，奪下2連霸，台中市持續在全國重要賽會表現亮眼，運動成就再創高峰。

運動局表示，台中市選手在賽場上表現亮眼，市府也積極扎根基層，推展全民運動，連年辦理上千場次的體育活動，從幼兒至樂齡，力推全齡運動。此外，重要的運動建設也在台中積極推動，包括台中巨蛋體育館、全國首座足球運動園區規劃與興建、打造10座全國首創的「國民暨兒童運動中心」等，透過軟硬體的共同推動，期盼提升規律運動人口，帶動運動風氣。

運動局指出，近年多項運動賽會與盛事均在台中舉行，如睽違10年重返台中，將在3月登場的2023世界棒球經典賽；2022亞洲唯一台灣首度舉辦的Red Bull紅牛飛行日，吸引超過6萬人湧入；首度承辦111年全國身心障礙運動會，台中市也以地主之姿勇奪百面金牌，國內外重要活動均選擇在台中舉辦，帶動運動發展，顯見台中酷運動效益持續彰顯。