副總統、民進黨主席賴清德大年初一上午赴基隆慶安宮參拜，並強調未來第一要務是經濟發展。（張志康攝）

副總統賴清德大年初一上午赴基隆慶安宮參拜，左起為民進黨基市黨部主委蘇仁和、前基隆市長林右昌、副總統賴清德、慶安宮主委童永、基隆市議長童子瑋。（張志康攝）

副總統賴清德22日上午赴基隆市慶安宮參拜，致詞時表示，經濟發展是未來的第一要務，並且在經濟發展同時，需要將成果與全民共享，並發展國防、保護國家和平。

賴清德22日上午在基隆市前市長林右昌、基隆市議會議長童子瑋，以及賴清德舅舅慶安宮主委童永的陪同下，發放紅包給大年初一到慶安宮上香的民眾。他致詞時先表示，他在春節期間，走遍全國各縣市為國家祈福。很開心在初一一早來到基隆信仰中心慶安宮參拜，除祝福基隆媽新春恭喜、恭祝基隆媽神威顯赫，除保祐台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓人民早日過正常生活，也祈求基隆媽能夠保祐基隆四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安、大家大賺錢。

賴清德也向在場的民眾拜年，祝福大家新的一年平平安安、順順利利，兔年行大運。他說，感謝大家的支持，他已在18日接任第17屆民進黨主席，他希望能團結全體黨員，並結合台灣社會的力量，能完成台灣在新時代新的思維，就是守護台灣、促進台灣民主、和平和繁榮。

賴清德表示，具體做法就是拚經濟，俗語說「要顧佛祖，也要顧肚子」，經濟發展是第一要務。經濟發展後，要全民共享果實，不能錯過任何一群人，艱苦的人要得到照顧、弱勢者要得到扶持，政府要用有餘補不足，如此社會才會安定，國家一定要強、國防一定要有力，這樣才能保護和平。

另外，他也盛讚林右昌在市長任內做得非常好，這次基隆市長選舉雖然民進黨無法順利交棒，但議會可說是欣欣向榮，許多都是年輕一輩當選議員，可以看出基隆未來的新希望，也恭喜童子瑋獲得議會支持當選議長。

童子瑋表示，他從小在慶安宮附近長大，靠著媽祖保佑、大家支持及長官的栽培才能當上議長，他總是心存感激。今天大家領完紅包、許完願，期盼賴副總統明年當總統，明年的農曆初一，再以總統身分前來慶安宮發紅包。