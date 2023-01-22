性感網紅長瀨昆妮，有著甜美外貌及凹凸有致的傲人身材，被網友封為「最凶日文老師」，如今正逢過年佳節，她曬出穿著紅色緊身長禮服的辣照拜年，只見一對傲人北半球幾乎呼之欲出，讓所有人看得血脈賁張。

長瀨昆妮昨(21日)趁著除夕時，向所有粉絲提早拜年，只見她身穿紅色緊身長禮服，看起來添增幾分喜氣，深V剪裁開到逼近肚臍，只見一對傲人北半球幾乎包不住，直接露出大半截見客，高衩裙襬設計讓修長美腿一覽無遺，無非送給所有人過年福利，而她也不忘羞喊：「我今年都不收紅包，因為我只收你這個小寶寶」，一句極盡挑逗的話語，讓人充滿無限遐想。

對此，網友紛紛留言：「讓妳生個兔寶寶嗎」、「小寶寶要一起跟妳生」、「最美日文女神非你莫屬」、「兩粒球都快掉出來了」、「收下妮這包血壓會升高」、「那我就不客氣了，過去依妳」、「不要紅包只妮妮寶貝」、「漂亮女神，新年快樂唷」、「最美日文女神非你莫屬」、「收紅包也收下昆妮本人了」。

長瀨昆妮先前被爆私密影片外流，引發軒然大波，不過她不畏流言紛擾，不僅PO出身穿比基尼的辣照，還牽著一名男子的手放閃，除了傲人身材成為焦點，疑似放閃的甜蜜畫面更是羨煞旁人，也讓外界對於該男子的真實身分相當好奇。