民眾黨主席柯文哲參選總統從新竹出發！柯文哲22日大年初一陪同新竹市長高虹安到東寧宮及關帝廟等宮廟參拜，發開運小紅包，對於民眾黨會不會在新竹縣、市提名立委的問題，柯文哲說「等1個月後再問我！」

柯文哲對於柯爸和柯媽對他下一步總統之路要怎麼走的問題說，他的父親比較不愛講話，媽媽則是每天「鬥嘴鼓」，和家人在一起就還好，就是聊天。

對於民進黨閣揆人選難產的問題，柯文哲說，「這要去問總統，不是問我！」要儘速決定，儘量減少空窗期，一定要趕快決定！

柯文哲在年假期間行程滿檔，並特別安排到台南賴清德的家鄉，是不是超前佈署？柯文哲回應稱「這是挑撥離間的題目！」

柯文哲對於他參選總統的大陸政策為何？如何改善兩岸關係？指這個題目太大，等下次做專訪來談。

目前，新竹縣2席立委和新竹市1席立委都是國民黨籍，2020年立委選舉時，民眾黨在新竹縣有推立委候選人，新竹市則沒有，柯文哲對於2024總統要發揮母雞帶小雞的角色，會不會在新竹縣、市提名立委候選人？他直接回說，「等1個月後再問我！」

新竹縣柯文哲民眾黨立委