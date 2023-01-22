前UFC重量級格鬥冠軍納干諾。（美聯社資料照）

前UFC重量級冠軍納干諾（Francis Ngannou）宣布退出聯盟，取得自由身，傳言他想轉往職業拳擊界追逐年少時的拳擊夢。WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）對此頗有興趣，公開提議要和納干諾打一場，還計畫邀請「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）來當裁判，他肯定這場拳賽可以大賺一筆。

泰森福瑞在Youtube的節目說：「納干諾，我知道你和UFC解約了，想要賺一筆大錢嗎？來挑戰吉卜賽之王吧，咱們打一場最盛大的拳賽，決定誰是地表上第一猛將。我們在鐵籠裡面打，4盎司拳套，拳擊規則，邀請麥克泰森這樣的狠角色做裁判。如果我下一場世紀之戰沒有談成，我就會跟納干諾打，在美國拉斯維加斯或是英國溫布利，我們很快就會知道。」

綽號「掠食者」「一拳超人」的納干諾擁有UFC史上最重的拳頭，雖然在綜合格鬥界揚名立萬，但他的夢想是打職業拳擊。泰森福瑞綽號「吉卜賽之王」，身高206公分，生涯34戰未嘗一敗，碰巧兩人的偶像都是麥克泰森。

泰森福瑞讓步使用更輕的拳套，讓納干諾更可以發揮重拳優勢，並且在八角鐵籠裡比賽而不是傳統擂台。然而以拳擊規則交手，納干諾肯定會被泰森福瑞打得很慘，但很有機會賺進格鬥生涯最大一筆收入。